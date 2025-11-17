Çanakkale'de Ölü Yunus Bulundu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyünün Saroz mevkisinde, sahilde ölü bir yunus bulundu.

Asker Çeşme yakınlarında sabah yürüyüşü yapan bir vatandaşın fark ettiği yunusun boynunda yaralanma izleri olduğu bildirildi.

Vatandaşın durumu muhtarlığa ve Güneyli Köyü Su Ürünleri Kooperatifine iletmesinin ardından bölgede inceleme başlatıldı.

Kooperatif Başkanı İbrahim Kutan, kendilerine yapılan ihbarın ardından yetkili kurumlarla iletişime geçtiklerini belirterek, "Yetkililer gelip teslim alacak. Zaman zaman sahillerde benzer vakalar yaşanıyor. Bu tür deniz canlılarının korunması konusunda balıkçılarımıza sürekli uyarılarda bulunuyoruz." dedi.

Yunusun ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.