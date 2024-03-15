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Çanakkale'de mülteci botu battı: 8 ölü

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı. Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgeye sevk edildiği olayla ilgili Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, ilk belirlemelere göre 2'si bebek 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bölgede kayıpları bulmak için çalışmalar sürüyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay sonrası bazı göçmenler kurtarılırken Çanakkale Valisi İlhami Aktaş konuyla ilgili açıklamada bulundu.

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA: MAALESEF 2 BEBEK DE VEFAT VAR

Aktaş, konuyla ilgili ilk açıklamasında "Sayıyı tam netleştiremedik. Şu an sağ kurtarılanlar ve cesetler var. Lastik bot olduğunu değerlendiriyoruz. Düzensiz göçmenleri taşıyordu. Burası kullanılan bir güzergah değil. 4 kişi sağ kurtarıldı, tercüman aracılığıyla sayıyı belirlemeye çalışıyoruz. Maalesef 2 bebek de vefat var. Arama tarama faaliyetleri devam ediyor." dedi.

"İLK BELİRLEMELERE GÖRE 8 ÖLÜ VAR"

Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürerken çalışmalara, Kıyı Emniyeti, AFAD, Jandarma ve AKUT da destek veriyor. Bölgede bulunan Vali Aktaş'tan yeni bir açıklama geldi. Botun gece saatlerinde battığını, ihbarın ise sabah yapıldığını belirten Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"İhbarı alır almaz da tüm unsurlar bölgeye intikal etti. Helikopter, uçak, Sahil Güvenlik'in, Kıyı Emniyeti ve diğer kurumların unsurları bölgeye sevk edildi. 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş. 2 kişiyi de Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Hatta birisini bizim olduğumuz tekneye aldık. Kurtarılanları hastaneye sevk ettik. İlk belirlemelere göre 8 ölü var. Botta kaç kişinin olduğuyla ilgili sağlıklı bilgi yok. Bununla ilgili netleştirme çalışmalarımız devam ediyor."

Kaynak: AA / Güncel

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