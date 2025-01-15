Çanakkale'de 19 Yıl Sonra Cinayet Şüphelisi Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 2006 yılında kaybolan Zekiye Aydın'ın cinayetiyle ilgili olarak İstanbul'da yakalanan şüpheli, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 19 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi olduğu iddiasıyla İstanbul'da yakalanan 1 kişi adliyeye sevk edildi.
Önceki gün, Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesinde turizm işletmeciliği yapan ve 2006 yılında kaybolan Zekiye Aydın'ın cesedinin yerini bildiğini katıldığı bir televizyon programında anlatan S.Ö, İstanbul'da Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince gözaltına alındı.
Sorgusunda şüphelinin, cesedin Edirne'nin Keşan ilçesindeki arazide bulunduğunu belirtmesi üzerine 1 kilometrelik alanda arama çalışması yapıldı.
Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen S.Ö, ifadesinin ardından adliye sevk edildi.