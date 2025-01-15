Üye Girişi
Haberler
Hamas, İsrail ordusunun Gazze kent merkezinden çekilmesini içeren haritayı aldıktan sonra anlaşma taslağına olumlu yanıt verdi

Anlaşma an meselesi! Haritayı alan Hamas'tan İsrail'e yeşil ışık
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü

Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü
Polis memurunun ailesinden 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı

Polis memurunun 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı

Çanakkale'de 19 Yıl Sonra Cinayet Şüphelisi Yakalandı

Çanakkale'de 19 Yıl Sonra Cinayet Şüphelisi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 2006 yılında kaybolan Zekiye Aydın'ın cinayetiyle ilgili olarak İstanbul'da yakalanan şüpheli, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 19 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi olduğu iddiasıyla İstanbul'da yakalanan 1 kişi adliyeye sevk edildi.

Önceki gün, Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesinde turizm işletmeciliği yapan ve 2006 yılında kaybolan Zekiye Aydın'ın cesedinin yerini bildiğini katıldığı bir televizyon programında anlatan S.Ö, İstanbul'da Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince gözaltına alındı.

Sorgusunda şüphelinin, cesedin Edirne'nin Keşan ilçesindeki arazide bulunduğunu belirtmesi üzerine 1 kilometrelik alanda arama çalışması yapıldı.

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen S.Ö, ifadesinin ardından adliye sevk edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel
img

Binlerce kişiye yeşil pasaport verilecek
img

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
img

AK Parti'ye döneceği konuşuluyordu, son konuşmasıyla gemileri yaktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

Belediye Menzil Cemaati'ne ait tatil köyünü dakikalar içinde yıktı
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Göktaş'a randevu vermiyor mu? Bomba iddiaya yanıt geldi

Bomba iddiaya jet yalanlama
Kocasının ikinci bir kadınla evlenmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti

Eşinin kuma getirmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti
AK Parti grubuna damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırdı

Parti grubuna damga vuran an! Erdoğan da şaşıp kaldı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.