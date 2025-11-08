Haberler

Çanakkale Belediye Başkanı'ndan 10 Kasım Mesajı

Güncelleme:
Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle andığını ifade etti. Erkek, Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin geleceğe yön verdiğini vurguladı.

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Erkek, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü büyük bir özlem ve saygıyla andığını belirtti.

Takvimlerin sonsuz bir özlemin daha da derinden yaşandığı bir güne işaret ettiğini ifade eden Erkek, şunları ifade etti:

"57 yıl gibi kısacık bir ömre, bir ülkenin istiklal ve istikbal mücadelesini sığdırmış, çağının çok ötesinde fikir ve devrimleriyle 7'den 70'e herkesi kucaklamış, yalnızca bizlerin değil tüm dünyanın hayranlık duyduğu ölümsüz bir lideri 87 yıl önce sonsuzluğa uğurladığımız bir tarihteyiz. Onu yalnızca bir gün değil her düşüncemizde, her adımımızda ve her nefeste yaşatıyoruz. Tıpkı onun, 'Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir' sözlerinde olduğu gibi bizler de bugün onu anlamanın, hissetmenin ve fikirleriyle geleceğe yön vermenin sorumluluğunu taşıyoruz. Atatürk'ün ilke ve devrimleri, yine onun bize en büyük emanetlerinden olan Cumhuriyetimizin sonsuz ışığıyla birlikte her zaman yolumuzu aydınlatıyor."

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
