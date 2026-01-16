Haberler

Camiye giren sokak köpeği, cemaatin arasında dolaştı

Güncelleme:
Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki bir camiye giren sokak köpeği, cemaatin arasında koşturarak şaşkınlık yarattı. Köpek, vatandaşlar tarafından hem korku hem de sevinçle karşılandı.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde sokak köpeği camiye girdi. Cami içinde cemaatin arasında koşturan köpek cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, cuma namazı öncesi Köprübaşı Ulu Camisi'nde meydana geldi. Soğuk havadan kaçtığı belirtilen bir sokak köpeği camiye girdi. Cemaat şaşkınlık yaşarken, köpek bir süre vatandaşların arasında koşturdu. Kimi köpekten korkarken kimi tebessümle karşıladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, ibadetin bölünmemesi için köpek dışarı çıkarıldı.

Haber: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

