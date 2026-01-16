Camiye giren sokak köpeği, cemaatin arasında dolaştı

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde sokak köpeği camiye girdi. Cami içinde cemaatin arasında koşturan köpek cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, cuma namazı öncesi Köprübaşı Ulu Camisi'nde meydana geldi. Soğuk havadan kaçtığı belirtilen bir sokak köpeği camiye girdi. Cemaat şaşkınlık yaşarken, köpek bir süre vatandaşların arasında koşturdu. Kimi köpekten korkarken kimi tebessümle karşıladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, ibadetin bölünmemesi için köpek dışarı çıkarıldı.

Haber: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,