Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Huzur Mahallesi'nde yer alan bir camide ramazan ayında, mübarek günlerin ruhuna yakışmayan bir olay yaşandı.

CAMİDE UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLER

Emircan Y. isimli 17 yaşındaki genç, camide küfürlü şarkı eşliğinde belden yukarısı çıplak halde dans edip, kendi görüntülerini çekti. Emircan Y.'nin sanal medya hesabından paylaştığı görüntüler kısa sürede tepki gördü. İhbar üzerine çalışma başlatan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

"PİŞMANIM"

Emircan Y. ifadesinde, "Ben böyle bir şey ilk kez çektim. Farkında olmadım. Böyle bir tepki olacağını bilmiyordum. Pişmanım" dediği belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı