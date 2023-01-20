Camide abdest alan vatandaşı soydular, akıllara Şener Şen'in meşhur sahnesi geldi

Fatih'te camide abdest alan Tacikistan uyruklu bir turistin çıkarıp astığı montun cebinden 9 bin dolar parası çalındı. Paraları çalan Mustafa A., polis tarafından gözaltına alındı. Benzer suçlardan 20 kaydı bulunan şüphelinin parayı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih'te montunun cebindeki 9 bin doları çalınan Tacikistan uyruklu B.B., 16 Ocak Pazartesi günü polise başvurdu. B.B.'nin şikayeti üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. İncelemeler sonucunda hırsızlık anının güvenlik kamera görüntüleri bulundu.

KISA SÜRE İÇİNDE YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri görüntülerdeki kişinin daha önce de benzer suçlardan 20 kaydı bulunan Mustafa A. olduğunu tespit etti. Mustafa A. kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalandığında şüphelinin üzerinde 14 bin 420 lira, 200 dolar ve 100 Euro bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mustafa A. adliyeye sevk edildi.

HIRSIZLIK ANI

Görüntülerde, B.B., abdest almak için şadırvanda montunu çıkarıp asıyor. Şüpheli ise kendi montunu asar gibi yaparak 9 bin doları çalıyor. Ardından şüpheli montunu tekrar giyip hızla cami avlusundan uzaklaşıyor.

Yaşanan bu hırsızlık olayı akıllara Şener Şen'in başrolünde oynadığı Züğürt Ağa filmindeki meşhur sahneyi getirdi.