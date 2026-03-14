Ordu'da JAK timi hızlı ve profesyonel müdahaleleriyle hayat kurtarıyor

Türkiye'de denize en yakın kış turizmi merkezlerinden Çambaşı Kayak Merkezi'ndeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, bu sezon 128 olaya müdahale etti.

Kar kalınlığının zaman zaman 2 metreyi bulduğu Çambaşı Yaylası, çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlamaya devam ediyor.

Bölgede huzur ve güvenliği sağlamak için İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve trafik ekipleri ile JAK timi de görev alıyor.

Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Kayak Merkezi'nde konuşlanan, farklı iklim koşullarında ve afet durumlarında yürütülen arama kurtarma faaliyetleri için özel eğitim alan JAK timi, 2017 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürüyor.

1500 rakımlı yaylada görev alan 7 kişilik JAK timi, yaralanma, kaybolma, telesiyej ve arazide mahsur kalma gibi kritik olaylara müdahale ediyor.

Zorlu arazi koşullarında kar motoru ve arazi araçlarını kullanan ekipler, arama kurtarma, ilk yardım, tahliye ile asayiş görevlerini yerine getiriyor.

Timin eğitim ve tatbikatlarına önem veriliyor

Personelin zorlu arazi ve kış şartlarında her an göreve hazır bulunmasını sağlamak amacıyla arama kurtarma, ilk yardım, dağcılık, kayakla kurtarma ve tahliye konularında düzenli olarak eğitim ve uygulamalı tatbikatlar gerçekleştiriliyor.

Olaylara en kısa sürede ve en doğru şekilde müdahale edebilmek için gerçekleştirilen bu faaliyetler sayesinde personelin bilgi, beceri ve koordinasyon kabiliyeti sürekli olarak geliştiriliyor. Böylece ekiplerin görev hazırlığı en üst seviyede tutuluyor.

Kayak merkezinde 7 gün 24 saat görev yapan tim, bölgede meydana gelebilecek her türlü olaya anında müdahale edebilecek şekilde hazır bekletiliyor.

JAK timi, 128 olaya müdahale etti

JAK timi tarafından bu sezon Çambaşı Kayak Merkezi ve çevresinde meydana gelen 128 olaya müdahale edildi.

Çalışmalar kapsamında 113 yaralı, ekiplerce olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Jandarma Genel Komutanlığı'ndan tedarik edilen kar üstü motosiklet, UTV araçları, sedye ve özel ekipmanlar kullanılarak sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Ekiplerce ayrıca mahsur kalan 15 kişi yapılan arama çalışmaları neticesinde bulunarak güvenli alana ulaştırıldı.

JAK timi, vatandaşların kayak merkezinde güvenli şekilde vakit geçirebilmeleri için sürekli devriye halinde bulunuyor.