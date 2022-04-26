Çalınan otomobili kazada hurdaya döndü, ehliyetsiz araç kullandırmaktan ceza yedi

KOZAN, ADANA (DHA) - KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde galericilik yapan Gürsel Kozan'ın satışa çıkardığı otomobilini alıcı gibi davranarak çalan Mehmet Raşit Şimşek, takip sırasında kaza yapınca yakalandı. Otomobil hurdaya dönerken, Kozan'a ehliyetsiz ve muayenesiz araç kullandırmaktan toplam 4 bin 482 TL para cezası uygulandı.

Olay, 11 Nisan'da Bahçelievler Mahallesi Prens Mikasa Caddesi'nde meydana geldi. Galericilik yapan Gürsel Kozan, iş yerine gelip satışa çıkardığı 2016 model otomobile izinsiz binen Mehmet Raşit Şimşek'i kapıyı açıp inmesi için uyardı. Bu sırada Şimşek, Kozan'ın elindeki anahtarı ani bir refleksle aldı. Şimşek çalıştırdığı otomobili hareket ettirdi. Kendisini durdurmak isteyen Kozan'ı yerde sürükleyen Şimşek, iş yerinden çıkıp uzaklaştı. Polise haber veren Kozan, başka bir otomobille takibe başladı. 30 kilometre süren takibin ardından Şimşek'in direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, takla attı. Kadranı 192 kilometrede takılı kalan otomobil, hurdaya döndü. Polis tarafından gözaltına alınan Mehmet Raşit Şimşek, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aracın yanına geldiklerinde ibrenin 192 kilometre hızda ve 6'ncı viteste takılı kaldığını belirten Kozan, "O sırada yol güzergahını kullanan polis, 'araç az kalsın beni ezecekti' diyerek aracımızı gasbeden kişiyi etkisiz hale getirdi. 19 Nisan'da bana muayenesiz araç kullandırmaktan 808 TL ve ehliyetsiz araç kullandırmaktan da 3 bin 674 lira ceza ihbarnamesi geldi. Burada benim hatam aracı gasbeden şahsa ehliyetini olup olmadığını sormak mı? 600 bin TL'lik aracım hurda olduğu gibi adıma bir de ehliyetsiz araç kullandırmaktan ceza yazılıyor. Bana kesilen cezaya anlam veremedim" ifadelerini kullandı.