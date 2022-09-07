Çalınan bisikletini satmaya çalışanı buluşma ayarlayıp polise yakalattı

ANTALYA'da çalınan 20 bin liralık bisikletinin, internette 'özenle kullanıldı' yazılarak satılmaya çalışıldığını gören Tolga Kaya, pazarlık sonucu 14 bin liraya anlaşıp, satıcı K.A. ile buluşma ayarladı.

ANTALYA'da çalınan 20 bin liralık bisikletinin, internette 'özenle kullanıldı' yazılarak satılmaya çalışıldığını gören Tolga Kaya, pazarlık sonucu 14 bin liraya anlaşıp, satıcı K.A. ile buluşma ayarladı. Buluşma noktasında bekleyen sivil polisler, çalıntı bisikleti satmaya çalışan K.A.'yı gözaltına aldı.

Muratpaşa ilçesinde 6 Ağustos gecesi meydana gelen olayda, evine gelen Tolga Kaya, bisikletini 1'inci kata çıkarıp zincir kilitle kilitledi. Sabah evden çıkan Kaya, değeri yaklaşık 20 bin lira olan bisikletini göremeyince polise haber verdi. Gelen polisler, zincir kilidin kesilerek bisikletin çalındığını belirledi, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bisiklet kilitlerinin güven vermediğini söyleyen Antalya Bisiklet Sevenler Grubu üyesi Alpaslan Coşkunoğlu da "Herkes zincir kilitlerin çok sağlam olduğunu düşünür ama bir demir makasıyla kesilebiliyor. Bu nedenle aslında hiçbir kilit güvenli değil. Hırsızlara kilit dayanmıyor. Bisikletler de artık araç fiyatlarına ulaşmış durumda. Bu tarz hırsızlık durumlarında lütfen kimse tek başına müdahale etmesin" dedi.