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Otizmli Joshie Man Brüksel'de de 'Nefret etme, kek yap' dedi

Otizmli Joshie Man Brüksel'de de 'Nefret etme, kek yap' dedi
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İngiltere'de İslamofobi'ye karşı kek dağıtan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris, babasıyla Brüksel'deki camilerde de kampanyasını sürdürdü. Türk bayrağı taşıyan Harris'e cami cemaati ve başkanı Yakup Koca destek verdi.

İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerine karşı camilerde kek dağıtarak Müslümanlara destek veren 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris (Joshie Man), Brüksel'deki camilerde de kampanyasını sürdürdü.

Harris, babası Dan Harris ile Al Muslimin Camii Molenbeek ve Belçika İslam Federasyonu (BİF) Hicret Camisi'nde üzerinde "Cake Not Hate" (Nefret etme, kek yap) yazılı çantasıyla, cami avlusundaki vatandaşlara ve turistlere kek ikram etti.

Türk bayrağını göğsünde taşıyan Harris'i BİF Hicret Camisi Başkanı Yakup Koca ve cami cemaati karşıladı.

Aşırı sağcı cami saldırısı sonrası başlamıştı

İngiltere'de Ekim 2025'te Peterborough'daki bir camiye giren aşırı sağcı Alexander Hooper, cemaate ve polise saldırmıştı. Olayın ardından cami yakınlarında oturan Dan Harris ve 12 yaşındaki otizmli oğlu Joshua, camiye destek için yaptıkları keki dağıtmıştı.

Joshie Man ve babası, kek dağıtarak verdikleri desteğin ardından çok sayıda tehdit mesajı almış, bu durum karşısında daha fazla camiyi ziyaret etme kararı vermişlerdi.

Baba-oğulun İslamofobi karşıtı "Nefret etme, kek yap" kampanyası farklı ülkelerde de yürütülmüş, İngiltere'de ise 100'ün üzerinde cami ziyareti yapılmıştı.

Kaynak: AA
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