Ülkeyi felakete sürükleyen salgın! Ölü sayısı 75'e ulaştı

Çad Sağlık Bakanlığı, ülkenin doğusundaki kolera salgını nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve temmuz ayından bu yana ölü sayısının toplam 75'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlığın açıkladığı verilere göre, Ouaddai eyaletinde 900'den fazla şüpheli vaka kaydedildi.

AŞILAMA KAMPANYASI DÜZENLENECEK

Halk Sağlığı Bakanı Abdelmadjid Abderahim, salgından etkilenen eyalette eylül ayı başında bir haftalık aşılama kampanyası düzenleneceğini duyurdu. Bakan ayrıca hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla su, sanitasyon ve hijyen müdahaleleri başta olmak üzere çalışmaları artırdıklarını söyledi.

Yaklaşık 20.000 Sudanlı mülteciyi barındıran Dougui Mülteci Kampı'nda 13 Temmuz'da ilk kolera vakasının tespit edilmesinin ardından 4 kişi yaşamını yitirmişti.Haziran ayında Sudan'daki kolera vakalarının artabileceği uyarısında bulunan Dünya Sağlık Örgütü, bu ülkeden gelen yüz binlerce mülteciyi barındıran Çad gibi komşu ülkelerde hastalığın yayılabileceğine dikkat çekmişti.

KOLERA NEDİR?

Kolera, vibrio cholerae bakterisiyle kontamine olmuş yiyecek veya suyun tüketilmesiyle oluşan akut bir ishal enfeksiyonudur. Kolera hastalığı ile birlikte şiddetli ishal ve susuzluk meydana gelir.

Kolera hastalığına uygun su kaynakları ve kanalizasyonun bulunmadığı az gelişmiş ülkelerde daha sık rastlanır. Modern kanalizasyon ve su arıtma altyapısına sahip, sanayileşmiş ülkelerde kolera hastalığı hemen hemen ortadan kalkmış olsa da Afrika, Güneydoğu Asya ve Haiti gibi daha az gelişmiş ülkelerde hala görülmektedir. Hastalığın önlenmesi temiz su kaynaklarının bulunması büyük önem arz ederken kişinin el hijyenine dikkat etmesi hijyen eksikliği bulunan bölgelerdeki yiyecek ve içeceklere karşı dikkatli olması gerekir.

Kolera hastalığında ortaya çıkan yaygın belirtiler ishal ve dehidrasyondur. Dehidrasyon aynı zamanda vücudun susuz kalması anlamına gelir. Nadiren ve özellikle şiddetli vakalarda ise şok ve nöbetler görülebilir. Özellikle sulu ishal ve vücudun susuz kalması çok şiddetli kolera vakalarında ölümle sonuçlanabilir. Bu yüzden tıbbi tedavi kritiktir. Koleranın tedavi yöntemleri arasında ise rehidratasyon, intravenöz sıvılar ve antibiyotikler yer alır.