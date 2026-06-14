Haberler

İstanbul'daki vatandaşlar, sabah namazına milli formayla katıldı

İstanbul'daki vatandaşlar, sabah namazına milli formayla katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'daki vatandaşlar A Milli Futbol Takımı'na destek için meydanları doldurdu. Sabah namazı için formalarıyla camilere akın eden futbolseverler, ardından dağıtılan çorba, çay ve simit ile maç saatini beklemeye başladı.

  • İstanbul'da vatandaşlar, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na destek için meydanlara akın etti.
  • Vatandaşlar, sabah namazına ay-yıldızlı formalarıyla katıldı; belediyeler dev ekranlar kurup çorba, çay ve simit ikram etti.
  • Ümraniye Medine Camisi'nde sabah namazında milli takım için dualar edildi.

İstanbul'da vatandaşlar, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na destek vermek için meydanlara akın etti.

SABAH NAMAZINA FORMAYLA GİTTİLER 

Ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlarda kurulan dev ekranların karşısında yerini almak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde yollara düştü. Ay-yıldızlı formalarını giyen çok sayıda vatandaş, sabah namazına formalarıyla birlikte katıldı. Futbolseveler, namaz sonrası kendileri için özel hazırlanan platformlara geldi. Belediyelerin çorba, çay ve simit gibi ikramlarda bulunduğu alanları dolduran vatandaşlar, hep birlikte maçın başlama saatini beklemeye koyuldu.

''SABAH 04.00'TE KALKTIM GELDİM''

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise Üsküdar sahil, Eminönü ile Beylikdüzü Metrobüs Meydanları'nda dev ekran kurarak vatandaşların milli maç heyecanına ortak oldu. Üsküdar Müftülüğü de Büyük Çamlıca Camisi'nde sabah namazını kıldıktan sonra 1071 Konferans Salonu'nda maç izlemek isteyenlere çorba ile simit dağıttı. Bahçelievler'de milli takımın maçını izlemek isteyen vatandaşlar erken saatlerde Hükümet Konağı'na geldi.

Vatandaşlardan Bünyamin Köseoğlu, AA muhabirine, çok heyecanlı olduğunu belirterek, "24 yıl sonra bu heyecanı, burada yaşamak istedim. Heyecanlıyım inşallah kazanacağız. Heyecandan uyuyamadım. Sabah 04.00'te kalktım geldim." dedi. 

SABAH NAMAZINDA DUALAR EDİLDİ

Ümraniye Belediyesi'nce Kent Meydanı'nda ayrılan alana girmek isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Ümraniye Medine Camisi'nde sabah namazında milli takım için dualar edildi. Vatandaşlardan Ramazan Akdoğan, ömründe ikinci kez milli takımı dünya kupasında izleme fırsatı bulduğunu söyledi. Yapılan dualara herkesin yürekten "amin" dediğini belirten Akdoğan, "İnşallah şampiyon olmasak bile en azından üçüncü oluruz." dedi. Ümraniye Halkbank Ortaokulu velileri ve öğrencileri de maç izlemek için sabah namazı sonrası okul bahçesinde bir araya geldi. Bağcılar, Şişli, Beşiktaş, Beykoz, Kadıköy ile Maltepe belediyeleri de sahil ve ilçe meydanlarında dev ekranlar kurarak vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu. Maçın başlamasına dakikalar kala İstanbul'un dört bir yanı adeta kırmızı-beyaza büründü.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
A Milli Takım'ın Avustralya maçı ilk 11'i belli oldu

İlk 11'imiz belli oldu
Sır gibi saklıyordu! Eren Elmalı yeni saç stiliyle sahaya çıktı

Sır gibi sakladığı yeni saçlarıyla sahaya çıktı! İşte yeni imajı
Vancouver'a Türk damgası! Sokaklar Türkiye sesleriyle inledi

Tüm şehri o seslerle inlettik!
İskoçya'dan Dünya Kupası'nda 36 yıl sonra tarihi galibiyet

Dünya Kupası'nda 36 yıl sonra gelen tarihi galibiyet
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRealist:

Günümüzde futbol kumar, bahise yol açmakta ayrıca futbolcuların yaşam tarzıyla gençleri içki ve zinaya özendirmektedir... Okullarda oynanmalı fakat profesyonel olarak yasaklanmalı....

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarih de rakam da belli! Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişiyor

Benzin istasyonlarında fiyat tabelası bir kez daha değişiyor
A Milli Takım kampında sigara iddiası! Görüntüler tartışma yarattı

A Milli Takım'da neler oluyor? Eğer doğruysa yer yerinden oynar
DSP lideri Aksakal, parti arayışındaki Özel yönetimine kapıyı kapadı: DSP çamaşır makinesi değil

Parti arayışındaki Özel'in yüzüne kapıyı çok sert kapattılar
Barış Alper Yılmaz, yeni saç stiliyle dikkatleri üzerine topladı

Yeni saç stili çok konuşulur!
Dünya Kupası ilk şakasını İsviçre’ye yaptı! Yok böyle bir son

Dünya Kupası ilk şakasını yaptı! Yok böyle bir son
8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi

8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi

Gecenin maçlarında sadece 5 gol çıktı! İşte alınan sonuçlar

Gecenin maçlarında sadece 5 gol çıktı! İşte alınan sonuçlar