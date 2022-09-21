Büyükşen çifti cinayetinin sanıkları yeniden hakim karşısında

2018 yılında cinayete kurban giden Necla-Metin Büyükşen davası sanıkları bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Azmettirici olduğu ileri sürülen Abdullah Başdemir savunmasında salonda bulunan Büyükşen çiftinin oğullarından doktor Osman Büyükşen'e, "Osman Hocam'a bir şey sormak istiyorum. Rahmetlilerin katillerinin bulunmasını mı istiyor, yoksa kendine kurban mı arıyor? Olayı kapatmak mı istiyor?" sorusunu yöneltti.

Konya'nın Karatay ilçesindeki İsmil mahallesinde 2018 yılında öldürülen Necla (54) ve Metin (55) Büyükşen çiftinin sanıkları bugün mahkeme salonunda hazır bulundu.

BAŞDEMİR: 3 GÜNLÜK TANIDIĞIM KADIN İÇİN NEDEN BÖYLE BİR ŞEY YAPAYIM?

Duruşmada ilk olarak azmettirici olduğu öne sürülen Abdullah Başdemir'in savunması alındı. Başdemir savunmasında, Esra Taş ile yeni tanıştığını belirterek, ifadesinde şunları söyledi: "Suçlamadan dolayı 14 aydır tutukluyum. Olay günü, her gün piknik yaptığımız zamana denk geldi. İsmil Mahallesi'ne hiç gitmişliğim yok. Hüseyin K. ile alakam yok. Biz piknik yapıp evlerimize dağıldık. 14 aydır neden tutukluyum, onu bile bilmiyorum. Cinayetle alakam yok. Esra Taş ile yeni tanıştık. Her hafta oturuyorduk. Esra kız arkadaşlarıyla geliyordu. Esra sevgilim değil. Esra, diğer hayatımı bırakacağım dediği için ona yardımcı oldum. 1 ay takıldık. Ona yardımcı oldum. Ertuğrul Çelik, bizim köylümüz. Misafirlerle onun çalıştığı yere gidiyorduk. Cinayetle alakamın olma ihtimali yok. 3 günlük tanıdığım kadın için ya da eğlendiğim kadın için neden böyle yapayım.''

''CİNAYETİ HÜSEYİN VE ESRA İŞLEDİ ZANNEDİYORDUM''

Olaya yardım ettiği öne sürülen Zekeriya Okşen'i tanımadığını söyleyen Başdemir, "Zekeriya Okşen'i hiç tanımıyorum. Ben Esra'ya olay günü 'Bugün kurtuluyorsun' gibi bir şey söylemedim. Ben gözaltına alınana kadar cinayeti Hüseyin ile Esra işledi zannediyordum. Çünkü Hüseyin, Esra'ya Bosna Hersek Mahallesi'nde ev tutmuş. Dosyadaki telefon kayıtları bana ait" dedi.

''OSMAN KATİLLERİN BULUNMASINI MI İSTİYOR, YOKSA KENDİNE KURBAN MI ARIYOR?''

Abdullah Başdemir, savunmasında salonda bulunan, öldürülen Büyükşen çiftinin oğullarından doktor Osman Büyükşen'e yönelik ise "Osman Hocam'a bir şey sormak istiyorum. Rahmetlilerin katillerinin bulunmasını mı istiyor, yoksa kendine kurban mı arıyor? Olayı kapatmak mı istiyor?" diye konuştu.

BÜYÜKŞEN AİLESİNİN AVUKATINDAN KRİTİK SORULAR

Öldürülen Büyükşen çiftinin ailesinin avukatı, Başdemir'e, "Esra'ya madem aşık değildin, neden böyle yaptın?" diye sordu. Başdemir de "Ben Esra'ya aşık değilim. Ben Esra'ya ulaşmak istesem, parasını verir ulaşırdım" dedi. Avukatın "Esra'nın öbür hayatından dediğin kastın ne? Esra ve ailesine para yardımı yaptın mı?' sorusu üzerine Başdemir, "Esra, para karşılığı erkeklerle görüşen bir kadındı. Esra'ya son 1 yıldır değer vermeye başladığım için para yardımı yaptım" cevabını verdi.