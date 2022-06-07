Büyükşen çifti cinayetinde 2'şer kez 'ağırlaşmış müebbet hapis' cezası istenildi - Haberler

KONYA'nın Karatay ilçesinde, 4 yıl önce öldürülen Necla (54) ve Metin (55) Büyükşen çifti cinayetiyle ilgili hazırlanan iddianame, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafında kabul edildi. İddianamede tutuklu sanıklar Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş hakkında azmettiren olarak 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik hakkında da yine 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile onlara yardım eden ve tutuksuz yargılanan Zekeriya Okşen için de aynı suçtan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenildi.

Olay, 3 Eylül 2018'de saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Büyükşen çiftine ait eve girdi ve emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen (24) de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi. Ölü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla- Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Pencereden atlayınca ayağında kırıklar oluşan Büşra Büyükşen, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

İddianamede Abdullah Başdemir'in uzun yıllardır tanıdığı ve aynı zamanda sözde mangal organizasyonunun yapıldığı sosyal tesiste güvenlik görevlisi olarak çalışan Ertuğrul Çelik'i Hüseyin K.'nın anne ve babasını öldürmek için azmettirdiğine yer verildi. Çelik'in olay günü Abdullah Başdemir'den aldığı adres tarifi üzerine İsmil Mahallesine gittiği, giderken de güvenlik kameralarına yakalanmamak için mahallenin girişi olan çok sayıda ara yoldan birini kullandığı, cep telefonunu yanına almadığı ve adresi karıştırıp Büyükşen çiftinin evine girip, çifti öldürdüğü anlatıldı.