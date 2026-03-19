Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda midibüs devrildi; kaza kamerada
BÜYÜKÇEKMECE D-100 Karayolu Güzelce Mevkii'nde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis midibüsü devrildi. Olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı