Önce başka otomobile sonra otobüse çarptı, aracının aldığı hasarı görünce sinirlerine hakim olamadı
İETT otobüsünü sollamak isterken zincirleme kazaya yol açan öfkeli sürücü, patlayan hava yastıklarına aldırmadan araçtan inip otobüs şoförünü suçladı. "Bu böyle yapılır mı?" diyerek sinir krizi geçiren hem suçlu hem güçlü sürücünün o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
- Arnavutköy'de lüks otomobil sürücüsü, İETT otobüsünü hatalı sollamaya çalışırken önce başka bir otomobile, ardından otobüse çarptı.
- Kazada hava yastıkları patlayan sürücü yara almazken, aracında büyük hasar oluştu.
- Sürücü, kazaya kendisi sebep olmasına rağmen İETT şoförüne tepki gösterdi ve sinir krizi geçirdi.
Arnavutköy’de İETT otobüsünü hatalı şekilde sollamaya çalışan bir sürücü, zincirleme kazaya neden oldu. Hava yastıklarının patladığı kazadan burnu bile kanamadan kurtulan öfkeli sürücü, kendi hatasını görmezden gelip İETT şoförüne tepki gösterince ortalık bir anda gerildi.
HATALI MAKAS KAZAYLA BİTTİ
Olay, Arnavutköy’de ana cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; seyir halinde olan lüks otomobilin sürücüsü, önünde ilerleyen İETT otobüsünü sollamak için hızla şerit değiştirdi. Ancak aşırı hız ve ani manevra nedeniyle kontrolden çıkan araç, önce aynı yönde giden başka bir otomobile arkadan çarptı, ardından savrularak İETT otobüsüne yandan vurdu.
PATLAYAN HAVA YASTIKLARI BİLE SAKİNLEŞTİREMEDİ
Çarpmanın şiddetiyle lüks otomobilin hava yastıkları anında açıldı ve araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazanın hemen ardından yaşadığı şok ve panikle aracından inen sürücü, çevresindekileri hayrete düşüren bir tepki verdi. Kazaya kendisi sebebiyet vermesine rağmen İETT otobüsünün kapısına dayanan sürücü, sinir krizi geçirerek şoföre, "Bu böyle yapılır mı?" diye bağırmaya başladı.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
Öfkeli sürücünün hem suçlu hem güçlü tavırları karşısında İETT şoförü sakinliğini korumaya çalışırken, araya çevredeki vatandaşlar girdi. Sürücüyü güçlükle sakinleştiren vatandaşlar, olay yerinde büyüyecek bir kavganın önüne geçti. Kaza sonrası yaşanan o panik, gerginlik ve sürücünün absürt tepkisi ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.