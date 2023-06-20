Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmaları hızla devam ediyor

Büyükçekmece'de beklenen olası Marmara depremine karşı kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Fatih Mahallesi'nde riskli olduğu tespit edilen 4 blok, 42 bağımsız bölümden oluşan yapılar kentsel dönüşüm projesi kapsamında belediye ekiplerinin gözetiminde yıkıldı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, deprem tehlikesinin giderek yaklaştığına dikkat çekerek, hızlı yıkım ve inşaat için mevzuatta ilaveler istediklerini söyledi.

Büyükçekmece'de beklenen olası Marmara depremine karşı kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Fatih Mahallesi'nde riskli olduğu tespit edilen 4 blok, 42 bağımsız bölümden oluşan yapılar kentsel dönüşüm projesi kapsamında belediye ekiplerinin gözetiminde yıkıldı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, deprem tehlikesinin giderek yaklaştığına dikkat çekerek, hızlı yıkım ve inşaat için mevzuatta ilaveler istediklerini söyledi.

Beklenen olası İstanbul depreminden en çok etkilenecek ilçeler arasında yer alan Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımlar hızla devam ederken yıkılan yapıların yerlerine depreme dayanıklı modern yapılar yapılıyor. Fatih Mahallesi'ndeki yıkımlara teknik ekibi ile birlikte katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, beklenen İstanbul depremi için zamanın daraldığını bu konuda devlete ve vatandaşlara da önemli sorumluluklar düştüğünü belirtti.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM OLGUSUNU İÇİNE SİNDİRMİŞ BİR BELEDİYEYİZ"

Başkan Hasan Akgün, şunları söyledi:

"Bu hafta içerisinde 13 blok yaklaşık 100 daireyi yıkacağız. Arkamızda olduğu gibi. Dışarıdan bakarsanız çok yeni, harika binalar, daireler ama içerisi betonunu, demirini incelediğiniz zaman depremde ayakta kalması mümkün değil. Biz Büyükçekmece Belediyesi olarak 2002 yılından bu yana 1999 depreminden sonra kentsel dönüşüm olgusunu içine sindirmiş, kentsel dönüşüm ne olduğunu çok iyi kavrayan ilçe belediyesiyiz ve Türkiye'de örnek olarak da bu inadımızı ısrarla devam ettiriyoruz. Davamız Büyükçekmece ilçesinde vuku bulacak bir depremde hiç kimsenin burnu kanamadan bu depremi sıyrıklarla atlatmak. Ben yılların belediyecisiyim. Depremin 2030'lu yılların başında geleceğini bilim insanları söylüyor. Dolayısıyla koşar adım gitmek zorundayız. Bu hafta 100 daireyi yıkarken arkasından diğer yıkacağımız blokların hazırlığı yapılıyor. 3 yıllık süre içerisinde yüzde 95'ini bitiririz. Bundan sonraki 5 yıllık süre içerisinde Büyükçekmece'de deprem vuku bulduğu zaman Büyükçekmece'de yıkılacak binaların tamamını yıkıp, yenileriz ve vatandaşımızın can ve mal güvenliğini tam olarak sağlarız diye planladık. Sonuç olarak herkes, her belediye başkanı, büyükşehir, bakanlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilçe belediye başkanları, ilçe belediyeleri bu deprem gerçeğini görerek herkes şehrini depreme hazırlamak durumunda."

"DEVLETTEN DAHA ÇOK DESTEK BEKLİYORUZ"

Devletten daha çok destek beklediklerini belirten Başkan Akgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevzuatta yeni ilaveler istiyoruz. Önümüzü kapatan, depremde yıkılacak binaların bir an önce yıkılmasını engelleyen veya uzatan maddelerin değiştirilmesini ki bunları bakanlık çok iyi biliyor. Yazdık, devamlı bildirdik. Vatandaşımızın burnunun kanmaması için hızlı yıkım, hızlı inşaat için Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı'mızdan Mehmet Özhaseki'den ve diğer bu işle ilgili yetkililerden destek bekliyoruz. Yeni düzenlemeler bekliyoruz. Aksi takdirde bu deprem yarın olduğu takdirde İstanbul'da korkunç olaylarla karşı karşıya kalacağız. Allah korusun İstanbul Hatay'a, Doğu'ya, Güney Doğu'daki depreme benzemez. İstanbul başka bir şey. Yangınlarla çok büyük zayiat vereceğiz mesela. Bu nedenle İstanbul depreme hazır hale getirilmediği müddetçe bizim, yetkililerin uyumaması lazım. Ben Büyükçekmece'de ekibimle beraber uyuyamıyorum. Çünkü deprem bölgesine gittiğimiz zaman kimyam bozuluyor. Depremin büyüklüğünü biliyoruz 7.5 civarında olacak. Türkiye'yi, İstanbul'u, Marmara ve çevresini mahveder bu deprem. Biz Büyükçekmece Belediyesi olarak 2002 yılından bu yana durmadan, usanmadan, gece, gündüz çalışıyoruz. Vatandaşımızla, müteahhidimizle, belediyemizle bu üçgende iyi işler yaptık."