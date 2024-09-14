Üye Girişi
Haberler

Büyükçekmece'de Cinayet: Aldatıldığını Düşünen Adam, Sevgilisini Öldürdü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece'de, kendisini aldattığını düşünen Musa G., Özbekistan uyruklu sevgilisi Zebiniso Dayıyavora'yı bıçaklayarak öldürdü. Olayda, yaşlı bakıcılar M.Ö. ve T.Ö. de ağır yaralandı. Şüpheli, cinayet suçlaması ile gözaltına alındı.

BÜYÜKÇEKMECE'de kendisini aldattığını düşündüğü Özbekistan uyruklu Zebiniso Dayıyavora(49)'u bakıcı olarak çalıştığı evi basarak bıçaklayarak öldüren şüpheli Musa G.(54) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin olay sırasında ağır yaraladığı, sevgilisinin bakıcılık yaptığı 87 yaşındaki M.Ö. ve 86 yaşındaki T.Ö.'nün ise yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Musa G.'nin poliste yapılan sorgusunda "Beni aldattığını düşünüyordum. Bunu konuşmak için eve gittim. Aramızda kavga çıktı. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ BAKICILIK YAPTIĞI YAŞLI İNSANLARI AĞIR YARALADI

Büyükçekmece Pınar Mahallesi Gürpınar Caddesi'nde dün gece 21.30 sıralarında bir villadan çığlık sesleri geldiği yönündeki ihbar üzerine polis olay yerine gitti. Polis ekipleri olay yerinde Zebiniso Dayıyavora'yı ve bakıcılık yaptığı öğrenilen M.Ö. ve T.Ö.'yü bıçaklanarak ağır yaralanmış halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 ağır yaralıyı hastaneye sevk etti. Zebiniso Dayıyavora tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralı oldukları belirtilen M.Ö. ve T.Ö. ise yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

SUÇLU YAKALANDI

Polis, olayla ilgili başlatılan çalışmada, kaçan şüphelinin eşkal bilgilerine ulaşarak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayda hayatını kaybeden Zebiniso Dayıyavora'nın sevgilisi olduğu öğrenilen şüpheli Musa G., kısa sürede Küçükçekmece'de saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliğine getirilerek sorgulanan Musa G., sorgusunda suçunu itiraf etti. Musa G.,'nin bir süredir birlikte olduğu Zebiniso Dayıyavora'nın kendisini aldattığını düşündüğünü bu konuyu konuşmak için eve gittiğini söylediği öğrenildi. Ancak kapıda konuşurken aralarında yine kavga çıktığını belirten şüpheli bir anda kendisini kaybettiğini ne yaptığını tam hatırlamadığını anlattı. Evden kaçan şüphelinin kanlı gömlekle bıçağı denize attığı öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri devam eden şüpheli Musa G.'nin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Öte yandan çevredeki kameralara şüphelinin olayın yaşandığı villaya giderken sokağın başındaki görüntüleri yansıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Büyükçekmece Özbekistan Cinayet

Narin Güran cinayetinde oklar ağabey Enes'e dönmeye başladı

Narin Güran cinayetinde oklar ağabeye dönmeye başladı

 Özel, Kadir Mısırlıoğlu üzerinden Erdoğan'a çağrı yaptı: Bunun için özür dilesin

Özel, bu fotoğraf üzerinden Erdoğan'a çağrı yaptı

 Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti

Emekli ve memuru ocakta bekleyen zam oranı belli gibi
Aralarında ünlü firmalar da var! IBAN'la tahsilat yapıp vergi kaçıran 250 mükellefe ceza kesildi

IBAN'la tahsilat yapıp vergi kaçıran 250 mükellef radara takıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İllia Golem öldü mü? İllia Golem neden öldü? Bursa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi 14-15 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi Manisa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Patlıcan Masakka tarifi! En güzel Patlıcan Masakka tarifi! Patlıcan Masakka tarifi nasıl yapılır? Patlıcan Masakka için malzemeler! Gaziantep elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Adana elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Kısa ve anlamlı kandil mesajları, 14 Eylül Cumartesi En güzel kandil mesajları, Hayırlı kandiller mesajı, Yeni, güncel kandil mesajları! Mevlid kandili mesajları ve sözleri 2024: En güzel kandil mesajları, dini kandil sözleri! Mevlid gecesi mesajları! Resimli Mevlid kandili sözleri!
title