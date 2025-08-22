Büyükçekmece'de Çatırdama Sesleri Üzerine İki Bina Tahliye Edildi

BÜYÜKÇEKMECE'de daire sakinlerinin duvardan çatırdama sesleri duyduğu 2 bina tahliye edildi. 7 dairenin bulunduğu 2 binanın durumu yapılacak incelemelerin ardından belli olacak. Binalarda incelemelerde bulunan Yüksek İnşaat Mühendisi ve Geoteknik Uzmanı İhsan Yıldız, "Ülkemizde yaşanan kuraklık nedeniyle de yeraltı su seviyelerinde önemli düşüşler yaşanmaktadır. Bunlar da mevcut yapılarda ani oturmalara neden olur. Bunların tespiti için yapıda en hızlı zemin etütü çalışmalarımızı yapacağız. Zeminde meydana gelen boşlukları tespit edeceğiz. Ona göre yapıda uygun iyileştirme ve güçlendirme yöntemlerini belirleyeceğiz" dedi.

Büyükçekmece Ulus Mahallesi Leylek Sokak'ta dün saat 22.00 sıralarında daire sakinleri, binanın duvarlarından çatırdama sesleri duydu. Panikleyen bina sakinleri durumu belediyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri binaları boşalttı. Ekipler, toplamda 7 dairenin bulunduğu 2 binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin binalarla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

'İYİLEŞTİRME VE GÜÇLENDİRME YÖNTEMLERİNİ BELİRLEYECEĞİZ'

Yüksek İnşaat Mühendisi ve Geoteknik Uzmanı İhsan Yıldız, "Yapıda gözle görülebilir bir hasar tespit etmedik. Ülkemizde yaşanan depremler, mevcut zemin tabakalarında değişimlere neden olmaktadır. Ülkemizde yaşanan kuraklık nedeniyle de yeraltı su seviyelerinde önemli düşüşler yaşanmaktadır. Bunlar da mevcut yapılarda ani oturmalara neden olur. Bunların tespiti için yapıda en hızlı zemin etütü çalışmalarımızı yapacağız. VS Sismik ile mevcut zeminde meydana gelen boşlukları tespit edeceğiz. Ona göre yapıda uygun iyileştirme ve güçlendirme yöntemlerini belirleyeceğiz" açıklamalarında bulundu.

'SU SEVİYESİNİN ÇEKİLMESİNDEN DOLAYI BİR OTURMA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Özkan Saka ise, "Dün gece saat 22.00 itibariyle vatandaşlar tarafından belediyemize ulaşan ihbarlar üzerine olay yerine gelerek gözle yapılan tespitler yapıldı. Ardından sabah saatlerinde ekiplerimizin teknik bilgi donanımlarıyla beraber binanın etrafında yaptığımız incelemelerde herhangi bir kazı ve hafriyat çalışması olmadığından, binanın yeraltı su seviyesinin çekilmesinden dolayı bir oturma olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili performans analizi ve sismik ölçümler yaptırıp yeraltı su seviyesini ya da yer altında bir boşalma olup olmadığını tespiti, ardından binanın güçlü olup olmadığını belirleyeceğiz, en kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayıp vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz" dedi.