Üye Girişi
Haberler

Büyükçekmece Belediyesi'ne yapılan operasyonda 8 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Abone Ol

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan operasyonda, belediye personelinin usulsüz yapılara inşaat ruhsatı verdiği ortaya çıktı. 140 villanın imarında usulsüzlük yapıldığı ve zorunlu kontrollerin yapılmadığı belirlendi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonda göz altına alınan 21 kişiden 8'i tutuklandı. Başsavcılık tarafından yıkılması için valiliğe yazı yazılan 140 villanın hiç bir temel atılmadan, zorunlu fore kazık çakılmadığı ve sismik kontrollerin yapılmadığı öğrenildi. Belediye personelinin maddi menfaat karşılığında usulsüz yapılara inşaat ruhsatı verdiği belirlendi.

OPERASYONDA21 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Eskice Mahallesi'nde bulunan 140 villanın imarında usulsüzlük yapıldığı yönünde Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 18 Ocak'ta yapılan operasyonda, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür V. Abdurrehim Çakır'ın da aralarında bulunduğu 7'si belediye personeli olmak üzere toplam 21 kişi, 'Nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve resmi belgede sahtekarlık' suçlarından gözaltına alındı.

8'İ TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında inşaat firması sahibi Ali G. ile Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür V. Abdurrehim Çakır'da bulunuyor.

BELEDİYE PERSONELİ RÜŞVET KARŞILIĞI İNŞAAT RUHSATI VERMİŞ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yıkılması için İstanbul Valiliği'ne yazı gönderilen 140 villa ile ilgili de yeni bilgiler ortaya çıktı. Villaların hiç bir temel atılmadan yapıldığı, zorunlu olan fore kazıkların çakılmadığı, sismik kontrollerin yapılmadığı belirlendi. Usulsüz yapılan inşaata belediye personeli tarafından rüşvet karşılığında inşaat ruhsatı verildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Büyükçekmece Soruşturma Belediye Hukuk Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Başak Demirtaş kimdir? Başak Demirtaş hayatı ve biyografisi! Survivor Aleyna kimdir? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Aleyna kaç yaşında, nereli? Survivor Aleyna hangi yıl yarıştı? Davacı filmi hangi köyde çekildi? Davacı filmi nerede, hangi şehirde çekilmiştir? Trabzonspor - Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Trabzonspor - Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru! TRABZONSPOR – GALATASARAY CANLI: Trabzonspor – Galatasaray maçı nereden, nasıl izlenir? Bugün Survivor var mı? 21 Ocak Survivor var mı, yok mu? Survivor hangi günler yayınlanıyor, haftada kaç gün var? Hanzo filmi nerede çekildi? Hanzo filmi hangi şehirde, ilde çekildi? Bülent Uygun ve Maruis Sumudica neden kavga etti? Bülent Uygun ve Maruis Sumudica olayı ne, ne oldu? Bayern Münih - Werder Bremen maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bayern Münih - Werder Bremen maçı nereden izlenir? Real Madrid - Almeria maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid - Almeria maçı nereden izlenir? Galatasaray - Vakıfbank voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Vakıfbank voleybol maçı nereden izlenir? Bugün Teşkilat var mı? Bu hafta Teşkilat yeni bölüm yayınlanacak mı Teşkilat yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Samsunspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fenerbahçe - Samsunspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA: Az önce Malatya'da deprem kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde oldu? How I Met Your Mother "Ted Mosby" evlendi mi? Josh Radnor kiminle evlendi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title