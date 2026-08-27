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Büyük Taarruz'un 104. Yılında Çiğiltepe Şehitliği'nde Anma Töreni

Büyük Taarruz'un 104. Yılında Çiğiltepe Şehitliği'nde Anma Töreni
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Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'nde tören düzenlendi. Çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı, konuşma, Kuran tilaveti ve dua ile devam eden tören, şehitliğe karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'nde tören yapıldı.

Sinanpaşa Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törende, çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, Jandarma Astsubay Nuran Palut, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

İnönü ve Sakarya muharebelerinde görev alan Albay Reşat Çiğiltepe'ye Büyük Taarruz'da 57. Tümen Komutanlığı görevinin verildiğini aktaran Palut, "Reşat Bey komutasındaki 57. Tümenin Büyük Taarruz planı kapsamındaki görevi, Çiğiltepe'yi taarruzla ele geçirmek ve bölgedeki düşmanı imha etmektir." ifadesini kullandı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, dualar edildi. Tören, şehitliğe karanfil bırakılmasıyla sona erdi.???????

Törene, Sinanpaşa Kaymakam Vekili Bünyamin Miroğlu, Belediye Başkanı Tolga Yıldırım, ilçe protokolü, komando birliği askerleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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