Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Sivas'ın Suşehri, Hafik, Ulaş, Şarkışla ve Gemerek ilçelerinde saygıyla anıldı.

Suşehri İlçe Hükümet Konağı önünde düzenlenen anma töreninde, Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Burak Cumhur Uçar, Belediye Başkan Vekili Edanur Gökçe Düz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Hafik

Hafik Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Funda Hamza Çaldağı, Hafik Belediye Başkanı Habip Görler, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve sonrasında İstiklal Marşı okundu.

Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen anma programında, günün anlamıyla ilgili şiirler okundu.

Ulaş

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen programda Kaymakam Esad Mücahit Eskimez ve Belediye Başkanı Turan İlbey, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'de sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda devam eden programda, Vali Lütfi Tuncel Ortaokul Müdürü Yusuf Efe günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Anma programı öğrencilerin okuduğu şiirlerle son buldu.

-Şarkışla

Gülsu Şehitler Meydanı'nda gerçekleştirilen anma programında Şarkışla Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Kahan Tuncer ve Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla katılımcılar, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Törenin ardından Mehmet Emin Tuna Ortaokulu ve İsmet Yılmaz Fen Lisesi öğrencilerinin hazırladığı anma programı, Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde devam etti. Programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Mehmet Emin Tuna Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Necmettin Bozkurt yaptı.

Sinevizyon gösterisinin ardından öğrenciler tarafından oratoryo, koro ve şiir dinletileri sunuldu.

Gemerek

İlçe meydanında düzenlenen anma programında Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, Gemerek Belediye Başkanı Sezai Çelikten, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'de çalınan sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.