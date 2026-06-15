Transfer trajedisi! Ailesiyle imza atmaya giderken kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Arjantin ekibi Newell's Old Boys forması giyen Paraguaylı stoper Saúl Salcedo, yeni kulübüyle sözleşme imzalamak üzere çıktığı yolculukta büyük bir kaza geçirdi.

Ailesiyle birlikte Paraguay'ın başkenti Asunción'a doğru yola çıkan 27 yaşındaki futbolcu, Arjantin'in Chaco eyaletinde meydana gelen trafik kazasına karıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ulusal 11 Karayolu'nda iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada bir kişi yaşamını yitirdi. Kazada üç kişinin de yaralandığı bildirildi.

KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan olayın ardından Newell's Old Boys kulübü resmi açıklama yaptı. Açıklamada Salcedo'nun tibia ve fibula kemiklerinde karmaşık kırıklar oluştuğu belirtilirken, başarılı bir ameliyat geçirdiği ifade edildi.

9 AYA KADAR SAHALARDAN UZAK KALABİLİR

Paraguaylı futbolcunun tedavisinin Resistencia'daki Julio Perrando Hastanesi'nde sürdüğü ve sağlık durumunun stabil olduğu açıklandı. Doktorların ilk değerlendirmelerine göre Salcedo'nun yaklaşık 6 ila 9 ay boyunca forma giyemeyeceği belirtildi.

AİLESİNİN DURUMU İYİ

Kazanın ardından futbolcunun ailesinin sağlık durumuyla ilgili de bilgi verildi. Yapılan açıklamada aile bireylerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.

Transferini tamamlamak için çıktığı yolculukta ağır bir kaza geçiren Saúl Salcedo'nun yaşadığı talihsiz olay, futbol dünyasında büyük üzüntü yarattı.