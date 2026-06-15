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Anlaşma sağlandı! Ruben Amorim, İtalyan devinin başına geçti

Anlaşma sağlandı! Ruben Amorim, İtalyan devinin başına geçti
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Teknik direktör Massimiliano Allegri'yle yollarını ayıran Milan, Manchester United'daki görevine son verilen Ruben Amorim ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

  • Ruben Amorim, Milan ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
  • Amorim, Milan'dan bonuslarla birlikte yıllık 4 milyon euro kazanacak.
  • Amorim, Manchester United'da 63 maçta 25 galibiyet, 15 beraberlik ve 23 yenilgi aldı.

Şampiyonlar Ligi vizesini dramatik bir şekilde sezonun son haftasında kaçıran İtalyan devi Milan, kulübü yeniden ayağa kaldıracak teknik direktörünü buldu. 

AMORIM İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Kırmızı-siyahlılar, tecrübeli çalıştırıcı Massimiliano Allegri ile yollarını ayırdıktan sonra listenin ilk sırasına yazdığı Portekizli teknik adam Ruben Amorim ile her konuda anlaşma sağladı.

2+1 YILLIK İMZA

Manchester United ile yolları ayrıldıktan sonra geleceği merak konusu olan 41 yaşındaki Ruben Amorim ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Milan yönetiminin genç teknik adamla 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi. Portekizli çalıştırıcının İtalyan ekibinden bonuslarla birlikte senelik 4 milyon euro kazanacağı öğrenildi.

MANCHESTER'DA BEKLENTİLERİN ALTINDA

Sporting'teki başarılarının ardından büyük umutlarla Manchester United’ın başına geçen Amorim, Premier Lig’de aradığını bulamadı. İngiliz devinin başında çıktığı 63 resmi maçta 25 galibiyet, 15 beraberlik ve 23 yenilgi alan Portekizli hoca, 1.43 puan ortalamasında kalarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı ve Old Trafford kariyerini kupa kazanamadan noktaladı.

ÜLKESİNDE TARİH YAZDI

Amorim, Manchester United'da istikrar yakalayamasa da Sporting döneminde adından söz ettirmeyi başarmıştı. Portekiz ekibinin başında 230 maça çıkan başarılı teknik adam; 164 galibiyet, 33 beraberlik ve 33 mağlubiyetle maç başına 2.28 gibi yüksek bir puan ortalaması yakaladı. Sporting'i uzun bir aranın ardından yeniden zirveye taşıyan Amorim, burada geçirdiği sürede 2 Portekiz Ligi şampiyonluğu, 2 Portekiz Lig Kupası ve 1 Portekiz Süper Kupası kaldırdı. Genç hoca ayrıca daha önceki takımı Braga ile de bir kez Portekiz Lig Kupası zaferi yaşamıştı.

Salih Söğüt
Salih Söğüt
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKartal Bey:

Hiç mi gazetecilik eğitimi almadınız kovuldu başlığı nedir? sözleşme fesih edildi dersiniz olur bu kaba tabir nedir?

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