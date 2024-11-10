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Büyük Önder Atatürk Sinop'un ilçelerinde törenle anıldı

Büyük Önder Atatürk Sinop'un ilçelerinde törenle anıldı
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Sinop'un Boyabat, Gerze ve Saraydüzü ilçelerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ıncı yılı dolasıyla törenler düzenlendi.

Sinop'un Boyabat, Gerze ve Saraydüzü ilçelerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ıncı yılı dolasıyla törenler düzenlendi.

Gerze ilçesinde Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı ve Belediye Başkanı Osman Belovacıklı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra saat 09.05'te saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Sedat Işıdı Kültür Merkezi'nde anma programında ise öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak şiirler okundu.

Boyabat

Boyabat ilçesinde Hükümet Konağı önünde yapılan tören, Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara, ve Garnizon Komutanı Albay Ergün Yörük'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde devam eden anma programında, öğrencilerce şiirler okunarak çeşitli gösteriler sunuldu.

Program, hafta boyunca yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Saraydüzü

Saraydüzü ilçesindeki Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, Kaymakam Ahmet Faruk Öksüz ve Belediye Başkanı Ferdi Canoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
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