Atilla Çadırı: Hun-Türk Ortak Mirası Bugac'ta Açıldı

SALİH OKUROĞLU/MUHAMMET İKBAL ARSLAN - Hun ve Türk kökenli toplulukları buluşturmak amacıyla Macaristan'ın Bacs-Kiskun bölgesindeki Bugac kasabasında düzenlenen Büyük Hun-Türk Kurultayı kapsamında kurulan "dünyanın en büyük yurtlarından biri" Atilla Çadırı, Hun ve Türk halklarının ortak mirasının kapılarını araladı.

Çapı yaklaşık 20, yüksekliği 7 metreyi bulan Atilla Çadırı, "dünyanın en büyük yurdu (otağ)" olarak nitelenirken, kurultayın en önemli simgelerinden biri haline geldi.

Kurultay alanının en dikkati çekici yapılarından devasa çadır, ziyaretçilerini Hun dönemine ilişkin tarihi ve kültürel unsurların canlandırıldığı bir atmosferle karşıladı.

Çadırda Atilla dönemine ait kılıç, tabak, çanak ve mücevher gibi arkeolojik eserlerin replikaları sergilendi.

On binlerce kişiyi ağırlayan çadırın içinde kurulan kapsamlı arkeoloji ve antropoloji sergisi, Hun ve Türk halklarının ortak geçmişine ışık tutarken zengin tarihini de gözler önüne serdi.

Dönemin savaşçılarını tasvir eden 3 süvari ???????heykeli de Hunların askeri yaşamına ilişkin ziyaretçilere görsel bir anlatım sundu.

Çadırın iç duvarlarının bir bölümünü ise Atilla liderliğindeki Hunların katıldığı savaşların tasvirleri kaplıyor.

"Atilla Çadırı", kılıç ve mücevherlerden savaş tasvirlerine, atlı savaşçı figürlerinden cenaze geleneklerine kadar farklı unsurlarla ziyaretçilere Hun döneminin yaşam ve savaş kültüründen kesitler sunuyor.

Çadırın merkezine doğru ilerleyen ziyaretçileri ise serginin en dikkat çekici parçalarından biri olan devasa bir kazan karşılıyor.

Görevlilerin AA muhabirine verdiği bilgiye göre kazan, soylu kişilerin ölümünün ardından gerçekleştirilen bir cenaze geleneğini temsil ediyor.

Bu gelenekte, hayatını kaybeden kişiye ait altın ve gümüşten yapılmış mücevherler kazanda eritiliyor, ardından kişinin anısına nehir kenarında toprağa gömülüyor.

Görevliler, söz konusu cenaze merasiminin yalnızca ölen kişinin uğurlanması anlamına gelmediğini, aynı zamanda onun hatırasının yaşatılmasını amaçladığını söyledi.

Bu uygulamayla toplumun daha sonra yeniden bir araya gelerek hayatını kaybeden kişiyi anmasının hedeflendiği belirtiliyor.

Atilla Çadırı'ndaki "Ordos'tan Örseg'e: Hunların, Türklerin, Macarların Hazineleri" isimli sergi de uğrak noktalarından biri oldu.

Çadırın hemen yanında "Hun ve Avar Dönemi Kuyumculuk Sanatının Hazineleri" ismiyle Macaristan Ulusal Müzesi tarafından kurulan sergide, Atilla döneminden kalan eserlerin replikaları sergilendi.

Atilla Çadırı'ndaki en büyük ilgi odağı "altın taç"

Kurultayın organizatörlerinden Macar Turan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Varga Zoltan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çadıra, Macar tarihindeki en büyük isimlerden biri olan Atilla'nın ismini özellikle verdiklerini söyledi.

Zoltan, "Bu çadırın bizim için bu kadar önemli olmasının sebebi, Turan'dan gelen her türlü serginin, özellikle arkeoloji ve antropolojiye dayalı bilimsel sergilerin burada sergilenmesidir. Gördüğünüz gibi, özel arkeolojik yüz rekonstrüksiyonları var." dedi.

Atilla Çadırı'ndaki en büyük ilgi odağının "altın taç" olduğunu aktaran Zoltan, bu tacın kökeninin Ordos bölgesinden geldiğini belirtti.

Zoltan, "Bu taç, Moğolistan'da bulunuyor ancak şu anda modern Çin'de. Bu nedenle oldukça özel. Hun dönemini seven ve Hun dönemiyle ilgilenen insanlar için eşsiz bir başyapıt." ifadelerini kullandı.

Mücevher Tasarımcısı Macar Lenya Goblarka ise "Hun ve Avar Dönemi Kuyumculuk Sanatının Hazineleri" isimli sergide Macar tarihine ilişkin kıymetli eserlerin sergilendiğini dile getirdi.

Kaynak: AA