Haberler

Trump: Çin'e uygulanan gümrük vergileri yüzde 57'den yüzde 47'ye indirilecek

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Trump: Çin'e uygulanan gümrük vergileri yüzde 57'den yüzde 47'ye indirilecek Haber Videosunu İzle
Trump: Çin'e uygulanan gümrük vergileri yüzde 57'den yüzde 47'ye indirilecek
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 6 yıl aradan sonra Güney Kore'nin Busan şehrinde bir araya geldi. Görüşme sonrası Trump gümrük vergilerini yüzde 57'den yüzde 47'ye düşürüleceğini açıkladı. Değerli madenler konusunda da anlaşma sağlandı. Anlaşmalar sonrası teknoloji ve hammadde sektörlerinde fiyatların aşağıya çekilebileceği ifade ediliyor.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e uygulanan genel gümrük vergilerini yüzde 57'den yüzde 47'ye indirdi.
  • ABD ve Çin, nadir toprak elementleri ve kritik minerallerde 1 yıllık bir ticaret anlaşmasına vardı.
  • ABD ve Çin, Ukrayna meselesinde ortak çalışma planı üzerinde uzlaştı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bu sabah hareket ettiği Güney Kore'de ABD Başkanı Donald Trump ile Busan'da bir araya geldi. Bu görüşme, Trump'ın bu yıl başında yeniden göreve başlamasından sonra iki liderin ilk yüz yüze buluşması oldu.

ÇİN'NİN KALKINMASINA DİKKAT ÇEKTİ

Şi, görüşmenin başında yaptığı açıklamada, Çin ile ABD'nin "dost ve ortak" olması gerektiğini vurguladı. "Çin'in kalkınması, ABD'nin 'Amerika'yı yeniden büyük yapma' vizyonuyla çelişmiyor" diyen Şi, iki ülke arasında zaman zaman yaşanan gerilimlerin "doğal" olduğunu ancak liderlerin ilişkileri doğru rotada tutma sorumluluğu taşıdığını belirtti. Şi ayrıca, "Çin ve ABD, iki ülkenin ve dünyanın yararına somut ve güzel işler yapmak için birlikte çalışabilir" ifadelerini kullandı.

Trump: Çin'e uygulanan gümrük vergileri yüzde 57'den yüzde 47'ye indirilecek

"FANTASTİK BİR İLİŞKİ KURACAĞIMIZA İNANIYORUM"

ABD Başkanı Donald Trump ise görüşmede Şi'yi "büyük bir ülkenin büyük lideri" olarak niteleyerek, iki ülke arasında uzun vadede güçlü bir iş birliği kurulacağına inandığını söyledi. "Devlet Başkanı Şi ile pek çok konuda uzlaştık, bu görüşmede daha da fazla konuda uzlaşmayı umuyorum. Uzun vadede fantastik bir ilişki kuracağımıza inanıyorum" dedi.

İKİ TARAFTAN ÜST DÜZEY İSİMLER YER ALDI

Busan'daki görüşmede Çin heyetinde Devlet Başkanı Şi'nin yanı sıra Dışişleri Bakanı Vang Yi, Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, Ulusal Reform ve Kalkınma Komisyonu Başkanı Cıng Şancie ve Ticaret Bakanı Vang Vıntao yer aldı. ABD heyetinde ise Başkan Trump'a Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick eşlik etti.

Trump: Çin'e uygulanan gümrük vergileri yüzde 57'den yüzde 47'ye indirilecek

GÜMRÜK VERGİLERİ YÜZDE 47'YE İNDİRİLİYOR

Görüşmenin ardından, iki ülke arasındaki ticari gerginliği azaltacak önemli adımlar açıkladı. Trump, Çin'e uygulanan genel gümrük vergilerini yüzde 57'den yüzde 47'ye indirdiklerini duyurdu. Ayrıca, fentanil ithalatındaki verginin yüzde 10'a çekildiğini ve nadir toprak elementleri üzerindeki kısıtlamaların kaldırıldığını belirtti.

YENİ DÖNEMİN SİNYALİ

ABD ve Çin'in çip teknolojileri konusunda Nvidia ile görüşmeler başlatacağı ve Ukrayna meselesinde ortak çalışma planı üzerinde uzlaştığı da bildirildi. Trump, açıklamasında "Bu sadece başlangıç, bir ticaret anlaşması yolda" ifadelerini kullanarak yeni bir dönemin sinyalini verdi.

Trump: Çin'e uygulanan gümrük vergileri yüzde 57'den yüzde 47'ye indirilecek

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ ANLAŞMASINA VARILDI

Ayrıca ABD ve Çin'in nadir toprak elementleri ve kritik minerallerde 1 yıllık bir ticaret anlaşmasına vardığı duyuruldu. Anlaşmanın her yıl yeniden müzakere edilerek güncelleneceği belirtildi.

Bu gelişmeler, son yıllarda sertleşen ABD-Çin ticari ilişkilerinde diplomatik bir yumuşama olarak değerlendiriliyor. Piyasalar, özellikle teknoloji ve hammadde sektörlerinde gerilimin azalmasının fiyatlara olumlu yansıyabileceğini öngörüyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıArtist Moruk:

Çocuk oyuncağı gibi

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

dünyayı bir deli yönetiyor

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

Helal olsun bu çinlilere. Hayatımızı kolaylaştıracak sayısız ürün alet yaptılar hem de çok ucuza. Amerika gibi bizi sömürmediler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en yüksek gökdeleni Türk bayrağı ile aydınlatıldı

Dünyanın en yüksek gökdeleni Türk bayrağı ile aydınlatıldı
Bahçeli Beştepe'ye gitmedi ama Erdoğan'a hediyeyi gönderdi

Beştepe'ye gitmedi ama Erdoğan'a hediyeyi gönderdi
David Beckham ve Hande Erçel, aynı reklam filminde

David Beckham, ünlü Türk oyuncuyla aynı reklam filminde
Süper Lig takımı Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

Süper Lig ekibi BAL Ligi takımına yenildi, Türkiye Kupası'ndan elendi
Ali Babacan'dan AK Parti'ye dönüş sorusuna net yanıt

AK Parti'ye dönecek mi? Babacan'ın yanıtı belli oldu
Dünyanın en yüksek gökdeleni Türk bayrağı ile aydınlatıldı

Dünyanın en yüksek gökdeleni Türk bayrağı ile aydınlatıldı
Bahçeli Beştepe'ye gitmedi ama Erdoğan'a hediyeyi gönderdi

Beştepe'ye gitmedi ama Erdoğan'a hediyeyi gönderdi
Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı 'Bu kadın ölsün' mesajını böyle savundu

Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı o mesajı böyle savundu
Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten

Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor

Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor
Ali Babacan ve Mehmet Şimşek, 29 Ekim resepsiyonunda yan yana

İddiaların gölgesinde... Zirveye damga vuran fotoğraf
Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak

Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.