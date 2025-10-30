Trump: Çin'e uygulanan gümrük vergileri yüzde 57'den yüzde 47'ye indirilecek

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bu sabah hareket ettiği Güney Kore'de ABD Başkanı Donald Trump ile Busan'da bir araya geldi. Bu görüşme, Trump'ın bu yıl başında yeniden göreve başlamasından sonra iki liderin ilk yüz yüze buluşması oldu.

ÇİN'NİN KALKINMASINA DİKKAT ÇEKTİ

Şi, görüşmenin başında yaptığı açıklamada, Çin ile ABD'nin "dost ve ortak" olması gerektiğini vurguladı. "Çin'in kalkınması, ABD'nin 'Amerika'yı yeniden büyük yapma' vizyonuyla çelişmiyor" diyen Şi, iki ülke arasında zaman zaman yaşanan gerilimlerin "doğal" olduğunu ancak liderlerin ilişkileri doğru rotada tutma sorumluluğu taşıdığını belirtti. Şi ayrıca, "Çin ve ABD, iki ülkenin ve dünyanın yararına somut ve güzel işler yapmak için birlikte çalışabilir" ifadelerini kullandı.

"FANTASTİK BİR İLİŞKİ KURACAĞIMIZA İNANIYORUM"

ABD Başkanı Donald Trump ise görüşmede Şi'yi "büyük bir ülkenin büyük lideri" olarak niteleyerek, iki ülke arasında uzun vadede güçlü bir iş birliği kurulacağına inandığını söyledi. "Devlet Başkanı Şi ile pek çok konuda uzlaştık, bu görüşmede daha da fazla konuda uzlaşmayı umuyorum. Uzun vadede fantastik bir ilişki kuracağımıza inanıyorum" dedi.

İKİ TARAFTAN ÜST DÜZEY İSİMLER YER ALDI

Busan'daki görüşmede Çin heyetinde Devlet Başkanı Şi'nin yanı sıra Dışişleri Bakanı Vang Yi, Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, Ulusal Reform ve Kalkınma Komisyonu Başkanı Cıng Şancie ve Ticaret Bakanı Vang Vıntao yer aldı. ABD heyetinde ise Başkan Trump'a Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick eşlik etti.

GÜMRÜK VERGİLERİ YÜZDE 47'YE İNDİRİLİYOR

Görüşmenin ardından, iki ülke arasındaki ticari gerginliği azaltacak önemli adımlar açıkladı. Trump, Çin'e uygulanan genel gümrük vergilerini yüzde 57'den yüzde 47'ye indirdiklerini duyurdu. Ayrıca, fentanil ithalatındaki verginin yüzde 10'a çekildiğini ve nadir toprak elementleri üzerindeki kısıtlamaların kaldırıldığını belirtti.

YENİ DÖNEMİN SİNYALİ

ABD ve Çin'in çip teknolojileri konusunda Nvidia ile görüşmeler başlatacağı ve Ukrayna meselesinde ortak çalışma planı üzerinde uzlaştığı da bildirildi. Trump, açıklamasında "Bu sadece başlangıç, bir ticaret anlaşması yolda" ifadelerini kullanarak yeni bir dönemin sinyalini verdi.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ ANLAŞMASINA VARILDI

Ayrıca ABD ve Çin'in nadir toprak elementleri ve kritik minerallerde 1 yıllık bir ticaret anlaşmasına vardığı duyuruldu. Anlaşmanın her yıl yeniden müzakere edilerek güncelleneceği belirtildi.

Bu gelişmeler, son yıllarda sertleşen ABD-Çin ticari ilişkilerinde diplomatik bir yumuşama olarak değerlendiriliyor. Piyasalar, özellikle teknoloji ve hammadde sektörlerinde gerilimin azalmasının fiyatlara olumlu yansıyabileceğini öngörüyor.