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Bursa ve Çevresindeki Camilerde Berat Kandili İkramları

Bursa ve Çevresindeki Camilerde Berat Kandili İkramları
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Berat Kandili'nde Bursa, Bilecik, Yalova ve Sakarya'daki vakıf camilerinde vatandaşlara salep ve kandil simidi ikram edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği etkinlikte, vatandaşların kandilleri kutlandı.

Berat Kandilinde Bursa, Bilecik, Yalova ve Sakarya'daki vakıf camilerinde vatandaşlara, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce salep ve kandil simidi ikram edildi.

Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Gecesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce 81 ilde vakıf camilerinde vatandaşlara salep ve kandil simidi ikramında bulunuldu.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü de Bursa'da Emir Sultan Camisi, Bilecik'in Söğüt ilçesinde Çelebi Sultan Mehmed Camisi, Sakarya'da Orhan Camisi ve Yalova'da Rüstem Paşa Camisinde yatsı namazı sonrasında vatandaşlara salep ve kandil simidi ikram etti, vatandaşların kandillerini kutladı.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel
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