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Filenin Sultanları İçin Meydanlarda Büyük Coşku

Filenin Sultanları İçin Meydanlarda Büyük Coşku
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Bursa, Çanakkale ve Bilecik'te vatandaşlar, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalya ile oynadığı maçı belediyelerin kurduğu dev ekranlarda izledi. Türk bayrakları ve tezahüratlarla millilere destek veren vatandaşlar, açık havada büyük bir coşku yaşadı.

Bursa, Bilecik ve Çanakkale'de vatandaşlar, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalya ile karşılaşmasını meydanlara kurulan dev ekranda seyretti.

Bursa'da Osmangazi Belediyesince Osmangazi Meydanı'na dev ekran kuruldu.

Burada Türk bayraklarıyla maçı takip eden vatandaşlar, tezahüratlar yaparak millilere destek verdi.

Çanakkale

Çanakkale'de vatandaşlar, Filenin Sultanları'na destek için Yeni Kordon'daki Barış Kafe'de bir araya geldi.

Çanakkale Belediyesi, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası finali için burada dev ekran kurdu.

Vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile Türkiye-İtalya karşılaşmasını heyecanla takip etti.

Bilecik

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Belediyesi tarafından final karşılaşması için Cumhuriyet Meydanı'na dev ekran kuruldu.

Türk bayrakları ve tezahüratlarla destek veren vatandaşlar, maç boyunca büyük coşku yaşadı.

Milli takım forması giyen ve ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, açık havada takip ettikleri karşılaşma boyunca A Milli Takım'a alkış ve tezahüratlarla destek verdi.

Kaynak: AA
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