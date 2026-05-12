Bursa Uludağ Üniversitesi'nde "Marmara Kariyer Fuarı" başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İŞKUR koordinasyonunda, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF'26)" başladı.

Görükle Yerleşkesi'ndeki Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış programında, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri konser verdi.

Açılışta konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Bursa'nın sadece tarihi ve kültürüyle değil, aynı zamanda güçlü sanayisi, üretim kapasitesi ve girişimcilik ruhuyla Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda öncü şehirlerden olduğunu söyledi.

Genç istihdamını milli mesele olarak gördüklerini belirten Aydın, "TÜİK verilerine göre genel işsizlik oranımız 8,1 seviyelerine kadar düşmüşken, bizim asıl odak noktamız yüzde 15,3 olan genç işsizlik oranını çok daha aşağılara çekmektir. Bugün ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerimizin sayısı 15-24 yaş aralığında 2,5 milyon, 15-29 yaş aralığında 4,5 milyona ulaşmış durumda. Bu tablo gençlerimizi istihdamla daha güçlü biçimde buluşturmanın önemini bir kez daha açıkça göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak İŞKUR aracılığıyla yaklaşık 24 senede 16 milyon 802 bin kişinin işe yerleşmesine aracılık ettiklerini vurgulayan Aydın, işe yerleşenlerin 5,5 milyonunun gençlerden oluştuğunu bildirdi.

Hedeflerinin gençleri yalnızca işe yerleştirmek değil, aynı zamanda nitelikli, sürdürülebilir ve katma değer üreten kalıcı işlerle buluşturmak olduğunu dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

"İŞKUR aracılığıyla 2013 yılından bu yana düzenlediğimiz 489 istihdam fuarı, yaklaşık 29 bin firmanın ve 8,5 milyon vatandaşımızın katılımıyla önemli bir birikim de ortaya koymuştur. Biz de bu birikimi bugün burada olduğumuz gibi, bölgesel kariyer fuarlarıyla daha ileri bir noktaya taşımayı amaçlıyoruz. Bu yıl 7 bölgemizde, 12 şehrimizde ve 115 üniversitemizin davetli olduğu organizasyonlarla, gençlerimizi iş dünyasıyla buluşturmaya devam ediyoruz. Bu fuar sadece mesleki bir başlangıç değil, aynı zamanda bir yön bulma ve kendini keşfetme alanıdır."

Aydın, Genç İstihdam Hamlesi'nin gençleri üniversiteden mezun etmenin yanı sıra değişen dünya düzenine, dijital dönüşüme ve üretim hayatına hazırlama gayesiyle hayata geçirildiğinin altını çizerek, bu vizyon doğrultusunda çok kapsamlı destekler sağladıklarını ifade etti.

Gelecek 3 yılda 3 milyon genci istihdama kazandırmayı ve genç işsizlik oranını Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ortalaması olan yüzde 11,5'in altına düşürmeyi hedeflediklerine değinen Aydın, "Bu hedefe ulaşmak için de yaklaşık 473 milyar liralık bir kaynağı gençlerimizin geleceği için seferber ediyoruz. İnanıyoruz ki bu yatırım aslında Türkiye Yüzyılı'nın en stratejik yatırımlarındadır. Çünkü gençlere yapılan yatırım aslında bu ülkenin, bu milletin geleceğine yapılan yatırımdır." dedi.

Aydın, Türkiye'nin mühendislerinin, bilim insanlarının ve girişimcilerinin, dünyanın en kritik projelerinde söz sahibi olduğunu ve savunma sanayisinden teknolojiye kadar birçok alanda dünyayla rekabet eden başarılara imza attığını kaydetti.

"Kariyer hedeflerini daha bilinçli şekilde belirleme fırsatı yakalayacaklar"

Bursa Valisi Erol Ayyıldız da bu yıl "Gençliğin Üretim Çağı" temasıyla düzenlenen fuarın, Türkiye'nin geleceğine dair önemli bir vizyonu yansıttığını belirtti.

Bugün kalkınmanın temel unsurunun nitelikli insan kaynağı olduğunu dile getiren Ayyıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Bilgi üreten, teknoloji geliştiren, değişime uyum sağlayan ve sorumluluk üstlenen gençler, güçlü Türkiye'nin en önemli teminatıdır. Üniversitelerimizi, kamu kurumlarımızı ve iş dünyamızı aynı platformda buluşturan bu organizasyon, gençlerimizin kariyer planlamalarına yön vermesi açısından da son derece kıymetlidir. Bu fuar sayesinde gençlerimiz, sektör temsilcileriyle doğrudan iletişim kurma, staj ve iş imkanlarını değerlendirme, kariyer hedeflerini daha bilinçli şekilde belirleme fırsatı yakalayacak."

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz da MARMARAKAF'26'nın, Türkiye'nin önemli firmalarının katılımıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Yılmaz, Türkiye'nin 23'ü araştırma üniversitesi olmak üzere 209 üniversitesiyle dünyadaki dönüşüme hızlı bir biçimde öncülük etme gayreti gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Üniversiteler olarak bizler kendimize güveniyoruz. Üniversite sayımızın çok arttığından söz ediliyor, aslında bu da bir tür negatif propaganda türüdür. Basitçe sayılara baktığınızda dünyada bizim ölçeğimizdeki ekonomi ve ülkelerdeki üniversite sayısıyla mukayese ettiğimizde üniversite sayımızın öyle çok olmadığını görüyoruz. Toplumumuzun üniversiteleşme oranı itibarıyla mukayese ettiğimizde de OECD ve Avrupa Birliği ortalamasına yeni geliyoruz. Dolayısıyla üniversite sayısının artış hamlesi önemli bir hamleydi. Bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor."

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise organizasyonun paydaşı olmaktan büyük gurur yaşadıklarını kaydetti.

Daha sonra Bakan Yardımcısı Aydın ve beraberindeki heyet, fuaye alanındaki stantları ziyaret etti.

Anadolu Ajansı standında öğrenciler bilgilendiriliyor

Toplam 22 üniversite paydaşlığında, çeşitli sektörlerden 180 firmanın katılımıyla düzenlenen fuarda, Anadolu Ajansı (AA) da stant açtı.

Fuara yoğun ilgi gösteren katılımcılar, stantları gezerek iş olanaklarıyla ilgili bilgi alıyor.

AA'nın yayınlarını inceleme fırsatı bulan öğrenciler ise kurumda staj imkanlarına dair bilgilendiriliyor.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz da AA standını ziyaret ederek, yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Spor Bilimleri Fakültesi, merkezi derslik binası ve Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi fuaye alanı olmak üzere 3 ana lokasyonda gerçekleştirilen fuar, yarın sona erecek.