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Bursa İnegöl'de otobüs şoförü Yasemin Alıç, fenalaşan yolcu için ambulans çağırdı

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Bursa İnegöl'de otobüs şoförü Yasemin Alıç, fenalaşan yolcu için ambulans çağırdı
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Bursa İnegöl'de özel halk otobüsü şoförü Yasemin Alıç, fenalaşan kadın yolcu için ambulans çağırdı. Otobüsü durdurup sağlık ekiplerini bekleyen Alıç, kalp krizi şüphesiyle İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın yolcunun durumunun iyi olduğunu öğrendi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü şoförü Yasemin Alıç (39), hareket halindeyken fenalaşan kadın yolcu için ambulans çağırdı. Alıç'ın sağlık ekipleriyle konuşup, kadın yolcuyu sakinleştirmeye çalıştığı anlar araç içi kamerasına yansıdı.

TOKİ Baykoca Mahallesi ile ilçe merkezi arasında 29 Eylül saat 17.00 sıralarında sefer yapan BURULAŞ'a ait özel halk otobüsü Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde hareket halindeyken, yolculardan biri fenalaştı. Kadın yolcunun kendisini kötü hissettiği söylemesiyle, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan otobüs şoförü Yasemin Alıç, hem yolcusunun durumu hem de güzergahıyla ilgili bilgileri verdi. Alıç, otobüsü durdurup, sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Bu sırada da rahatsızlanan yolcuyu sakinleştirmeye çalıştı. O anlar araç içi kamerasına yansırken, kadın yolcuya ilk müdahaleyi ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptı.

'BENİM OĞLUM DA ŞOFÖR'

Yasemin Alıç, hastaneye götürülmek üzere otobüsten indirilen yolcunun eşyalarını topladığı sırada "Benim oğlum da şoför" diyen kadının oğlunun da özel halk otobüsünde şoför olarak görev yapan meslektaşı olduğunu öğrendi. Kalp krizi şüphesiyle ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan kadın yolcunun durumunun iyi olduğu belirtildi. Yasemin Alıç'ın meslektaşını telefonla arayıp, annesinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

'TEYZEMİ AMBULANSA TESLİM EDİP, YOLUMA DEVAM ETTİM'

Sefer sırasında hastaneye gitme imkanı olmadığı için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istediğini belirten Alıç, o anları şu sözlerle anlattı:

"Tur esnasında oldu. Hanımefendi arkamda oturuyordu, bir anda 'Ben fena oluyorum, kötü oluyorum' diye seslendi. O an tur esnasında olduğumuz için yanımda öğrenci vardı. Direksiyonda olduğumdan dolayı ondan rica ettim. 112'yi aradık, çünkü hastaneye geri dönme imkanım yoktu. Yerimizi söyledik, yerimizi tespit ettiler. Ambulans çağırdık. Hanımefendiye de inerken eşyaları vardı, vermeye çalıştım. Son bir çantası kaldı. Dedi ki 'Benim oğlum da şoför'. Öyle deyince ellerimden tuttu, ondan sonra 'Tamam, çanta bende' dedim. Çantayı bıraktı, 'Senden daha sonra alırım' dedi. Oğlunun da meslektaşım olduğunu öğrendim. Teyzemi ambulansa teslim edip, sonra tekrar yoluma devam ettim. Dün oğlu ile görüştük, sağlık durumu iyiymiş. Göğsünde ufak bir sıkışma olmuş, iyi olduğunu söyledi."

MAYIS AYINDA DA BİR VATANDAŞI HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Mayıs ayında da yine sefer sırasında rahatsızlanan bir yolcuyu, güzergahını değiştirip, hastaneye yetiştirdiği belirtilen Yasemin Alıç, "O yaşlı bir amcaydı. Hava çok sıcaktı, arabaya binmesiyle bayılması bir oldu. Onun rahatsızlığında hastane yolumun üzerinde olduğu için mecburen onu hastaneye götürmek zorunda kaldım, ambulans gelene kadar beklemedim. Çünkü bayağı bir korkup, çekinmiştim. Korkuyorum, endişe ediyorum ama sağlığına önem vermek için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Görev olarak düşünüyorum bunu. Böyle durumlarda duyarsız kalamıyorum. Duyarsız kalamadığım için de yakın ise hastaneye götürmeye çalışıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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