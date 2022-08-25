Bursa haberleri... 'Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi'nin katılımcıları Bursa'ya ulaştı

"Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi"ne katılan ekiplerin Türkiye'deki üçüncü durağı, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa oldu.

Türk cumhuriyetlerin kuruluşunun 30. yılı etkinlikleri kapsamında 9 bin 100 kilometrelik parkurda ilk kez düzenlenen ralli kapsamında, Heykel'deki Tarihi Büyükşehir Belediye Binası önünde etkinlik düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, organizasyonda emeği geçenlere ve rallinin katılımcılarına teşekkür etti.

Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Avrupa Birliği Başkanlığı ile Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneğinin iş birliğiyle düzenlenen rallinin 21 Ağustos'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ten başladığını hatırlatan Aktaş, şöyle konuştu:

"Uzun ve yorucu bir hazırlık sürecinin ardından hayata geçirilen bu organizasyonda binlerce yıldır tarihimizi ve kültürümüzü besleyen rotalar tek tek geziliyor. Bursa'da da o rotalar gezilecek. Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri, Abdal Simit Fırını ve Zindankapı Müzesi'ni turlayarak Bursa turunu tamamlamış olacaklar. İpek Yolu Rallisi daha sonra sırasıyla Ankara, Tokat, Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin'e varacak. Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan'ın geçilmesiyle Kırgızistan'da son bulacak."

Aktaş, bu organizasyonda yarışmaktan ziyade güzergah üzerindeki ülkelerin ve şehirlerin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerine vurgu yapmanın amaçlandığını ifade etti.

Rallinin organizatörü Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin de bu projeye 2019 yılında başladıklarını, 2021'de rota çalışması yaptıklarını ve bu sene hayata geçirdiklerini bildirdi.

Serin, "Yol çok uzun ve araçların 20 yaşın üzerinde olması gerekiyor. Yolda meydana gelen olumsuzlukları herkesin kendisi çözmesi gerekiyor. Biz Doğu ile Batı yani iki medeniyetin arasında bir köprü oluşturmak istiyoruz. Bu da bu tür çalışmalarla olur." dedi.

Bursa'daki rotalarında yola çıkan katılımcılar, geceyi kentte geçirdikten sonra Ankara'ya hareket edecek.