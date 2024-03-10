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Ramazan Ayının İlk Teravih Namazı Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'teki Camilerde Kılındı

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Ramazan ayının ilk teravih namazı Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'teki camilerde de kılındı.

Ramazan ayının ilk teravih namazı Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'teki camilerde de kılındı.

Bursa'da özellikle Ulu Cami, Yeşil Cami ve Emir Sultan Cami gibi büyük ve tarihi camilere akın eden vatandaşlar, ilk teravih namazında birlikte saf tuttu.

Akşam ezanından sonra camileri dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Daha sonra yatsı ve teravih namazı kılındı. Tarihi Ulu Cami'de kalabalık nedeniyle vatandaşlar ilk teravih namazını caminin bahçesinde kıldı.

Eskişehir

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınan Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki 8 asırlık Ulu Cami'de, ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad zamanında 1232 yılında Emir Cemaleddin Ali Bey tarafından inşa ettirilen ve 1274'te 3. Gıyaseddin Keyhüsrev'in vekili Abdullah oğlu Eminüddin Mikail Bey'in yaptırdığı onarımla bugünkü görünümüne kavuşan camide ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak isteyenler bir araya geldi.

Geçen yıl UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan, çatısını 67 ahşap direğin taşıdığı ve mihraba paralel dikdörtgen planlı üç kapısının bulunduğu 792 yıllık camiye gelenler yatsı namazını kıldı.

Vatandaşlar daha sonra ramazanın ilk teravih namazı için saf tuttu.

Namazın ardından ellerini semaya açan vatandaşlar dua etti.

Balıkesir

Balıkesir'de de vatandaşlar, ilk teravih için tarihi Zağnos Paşa Camii, Yıldırım Cami ve kentin simge yapılarından biri olan Şehitler Camii'ne akın etti.

Minaresi hilal olan ve akşam yanan kırmızı ışığıyla güzel bir görsel oluşturan Şehitler Camii, drone ile de görüntülendi.

Namaz öncesi vatandaşlara ramazan ayı ve oruçla ilgili vaaz verildi.

Daha sonra şehitler için dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından lokum ve gül suyu ikram edildi.

Bilecik

Bilecik'te ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için vatandaşlar camilere akın etti.

Kent merkezinde bulunan Kayıboyu ve Osmangazi Camisi olmak üzere camilerde programlar düzenlendi.

İl Müftüsü Ali Erhun, teravih namazı öncesi verdiği vaazda, Diyanet İşleri Başkanlığının bu yıl Ramazan ayının temasını "Ramazan ve Ahiret Bilinci" olarak belirlediğini belirterek, "Yaptığımız bütün ibadetlerimiz, camilerimizi şenlendireceğimiz teravihlerimiz, mukabelelerimiz, sahurlarımız, zekatlarımız, fitrelerimiz, sadakalarımız, iftar sofralarımızda bölüştüğümüz lokmalarımız ve Allah rızası için yaptığımız bütün amellerimizin doğruluk ve istikamet üzere olması gerekir." dedi.

Daha sonra cemaat, teravih namazı kılıp dua etti. Vatandaşlara cami çıkışında lokum dağıtıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Eskişehir Balıkesir Bilecik Bursa Cami Güncel Haberler

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