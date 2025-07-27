Bursa'daki Orman Yangınına 8 Uçakla Müdahale

Bursa'daki Orman Yangınına 8 Uçakla Müdahale
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Bursa'nın Gürsu ilçesinde çıkan orman yangınına 347 söndürme aracıyla birlikte 8 hava aracı da müdahale etti. Gemlik Körfezi'nden su alan uçaklar yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Bölgedeki ön hasar tespitinde 2 ahırın zarar gördüğü belirlendi.

UÇAKLAR GEMLİK KÖRFEZİ'NDEN SU ALIRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Bursa'nın Gürsu ilçesindeki orman yangınına 8'i hava aracı olmak üzere 347 söndürme aracı, 120 müdahale aracı, 36 iş makinesi, 185 tahliye ve diğer araçlar olmak üzere, toplam 1777 personel, 688 araç ile müdahale ederken, söndürme çalışmalarına katılan Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, Gemlik Körfezi'nden su alırken görüntülendi.

2 AHIR HASAR GÖRDÜ

Öte yandan bölgede doğal gaz ve elektrik akışı kesilirken, Afet Hasar Tespit Grubunca yapılan ön hasar çalışmalarına göre, Karahıdır Mahallesi'nde 2 ahırın hasar gördüğü, İğdir ve Avdancık mahallelerinde ise herhangi bir yapısal hasar olmadığı tespit edildi.

Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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