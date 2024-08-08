Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kişi, traktörünün lastiğinin altında ölü bulundu.

Yalova'da ikamet eden 53 yaşındaki Muharrem İnan, traktörüyle Orhangazi'deki bir maden ocağından malzeme almak üzere evinden ayrıldı.

PARK HALİNDEKİ TRAKTÖR LASTİĞİNİN ALTINDA BULUNDU

İnan'dan haber alamayan yakınları, Orhangazi ilçesine gelerek aramaya başladı. Süpürgelik mevkisinde yol kenarında park halinde buldukları traktörün lastiğinin altında İnan'ı hareketsiz gören yakınları durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Evli ve 4 çocuk babası İnan'ın cesedi, bulunduğu yerden çıkarılarak savcının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Sürücünün kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacak.