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Bursa'da trafik kazasında hayatını kaybeden iş adamı ve annesinin cenazeleri toprağa verildi

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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ali Uğur ve annesi Fadik Uğur'un cenazeleri defnedildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Orhaneli Durdu Bey Camisi'nde kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden iş adamı Ali Uğur ve annesinin cenazeleri toprağa verildi.

Bursa-Orhaneli kara yolunun Doğancı mevkisinde dün akşam meydana gelen kazada yaşamını yitiren Ali Uğur ve annesi Fadik Uğur'un naaşlarının Bursa Adli Tıp Kurumundaki işlemleri tamamlandı.

Yakınları tarafından alınan cenazeler, Orhaneli Durdu Bey Camisi'ne getirildi. Anne ve oğlunun cenazeleri ikindi vakti kılınan namazların ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Uğur ailesi ve yakınları ile Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Doğancı mevkisinde, Fikret D. (62) idaresindeki 16 ARK 291 plakalı kamyon önce Rıdvan Y. (50) yönetimindeki 16 N 8448 plakalı otomobile, ardından da Ali Uğur'un (50) kullandığı 16 AU 606 plakalı cipe çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle Ali Uğur ve yanındaki annesi Fadik Uğur (78) araçta sıkışmıştı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan cip sürücüsü Ali Uğur ile annesi Fadik Uğur, hastaneye kaldırılmıştı.

Kardeşiyle Bursa'da PVC pencere ve kapı sistemleri üretimi yapan firmanın sahibi olan Ali Uğur ile annesi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Ali Uğur Orhaneli trafik Bursa Yaşam Güncel Haberler

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