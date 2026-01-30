Bursa'da Trafikte Tekmeli-Yumruklu Kavga

BURSA'da trafikte tartışan 2 sürücünün tekmeli- yumruklu kavgası, bir motokuryenin kask kamerasına yansıdı.

Olay, Nilüfer ilçesi Acemler mevkisi merkez istikametinde meydana geldi. Trafikte tartışan iki otomobil sürücüsü, araçlarından inerek birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Bu sırada, seyir halinde olup, durumu fark eden motokurye ve çevredekiler tarafları sakinleştirip, kavgayı ayırdı. Olay, motokuryenin kask kamerasına yansırken; tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.