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İnegöl'de Komşu Kavgası Kanlı Bitti: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Zanlı Tutuklandı

İnegöl'de Komşu Kavgası Kanlı Bitti: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Zanlı Tutuklandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde garaj temizliği konusunda tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle vurarak öldüren Enver A. (70), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Olayda hayatını kaybeden Kılıçhan Şahin (27), hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı komşusunu tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçeye bağlı Cerrah Mahallesi 1100. Sokak'ta Kılıçhan Şahin'in (27) tüfekle vurularak hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan Enver A'nın (70), jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayın Enver A. ile komşusu Şahin arasında garaj temizliği konusundaki anlaşmazlıktan kaynaklandığı öğrenildi.

Cerrah Mahallesi 1100. Sokak'ta dün pompalı tüfekle vurulan ve ağır yaralanan Kılıçhan Şahin, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Zanlı Enver A, olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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