Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Güncel Haberler

Sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. 9 kişininse hastanede tedavisi devam ediyor.

Piremir ve Akçağlayan mahallelerinde 13 Kasım'da alkol aldıktan sonra fenalaşmaları nedeniyle kaldırıldıkları Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesinde, sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle tedaviye alınan 14 kişiden 3'ü müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sahte içki üretiminde kullanılan ve metil alkol olduğu değerlendirilen maddeyi Bursa'da F.İ. ile sattığı ileri sürülen R.A'yı gözaltına almıştı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ise içkileri kargo yoluyla İzmir'den R.A'ya gönderdiği tespit edilen O.Y'yi yakalamıştı.

Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimliklerce tutuklanmıştı.

Sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

ÖLENLERİN SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Sahte içki içtikten sonra kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavisi devam eden M.A. yaşamını yitirdi. Ş.C. (56), E.O, N.Ç. ve F.İ'nin ardından M.A'nın da ölümüyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 oldu. K.İ, M.K, B.D, R.Ç, F.Ü, B.M, C.T, E.S. ve M.A'nın tedavileri ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesinde sürüyor. Bu kişilerden 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Kaynak: AA / Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yıldırım Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title