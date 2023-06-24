Bursa'da otomobilin çarptığı kadın, yeğenine dondurma almaya gitmek istediği için son anda yanına almaktan vazgeçmiş

BURSA'da yolun karşısına geçerken, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Yasemin Selova'nın (33), kendisine dondurma almaya gittiği yeğeni Çınar Musa K.'yi (6), son anda yanına almaktan vazgeçtiği belirtildi. Selova'nın ablası Ümmühan Selova (41), "Yeğeninin canı dondurma istemişti. Her zaman yanına Çınar'ı ve beni de alırdı. 'Bu seferlik ben gidip, geleceğim' dedi, gitti" diye konuştu. Kaza sonrası tutuklanan sürücü Yusuf Koç'un (21), 1,1 promil alkollü çıktığı belirtildi.

Kaza, 21 Haziran günü saat 21.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Hocataşkın Mahallesi İncirli Caddesi'nde meydana geldi. Hızlı olduğu belirtilen Yusuf Koç yönetimindeki 34 FIF 791 plakalı otomobil, marketten çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan Yasemin Selova'ya çarptı. Sürücü kaçarken, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Yasemin Selova, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yasemin Selova, Yıldırım ilçesi Selimzade Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Baruthane Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kızının, 27 yıl önce vefat eden eşinin mezarına defnedildiğini söyleyen anne Şükriye Selova (61) ise "Çok hüzünlüyüm, her şeyimdi o benim. Elim, ayağımdı. Ben onsuz nasıl yaşarım? Benim canımdan can koptu. Daha 33 yaşında kızımı mezarlığa gittik, bıraktık. Hiç dayanamıyorum. O sürücüyü gördükçe ben çıldıracağım. Çok çekecek. Benim kızım nişanlı veya evli değildi. Tertemiz gitti, hiçbir şeyi yoktu" diye konuştu.