Bursa'da Orman Yangını Çıktı
Bursa'nın Büyükorhan ve Karacabey ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
BURSA'nın Büyükorhan ve Karacabey ilçelerinde orman yangını çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Büyükorhan'ın Osmanlar ile Karacabey'in Kurşunlu mahallelerinde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla her 2 bölgeye de Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.