Üye Girişi
Haberler

Ailesinin haber alamadığı genç, meyve bahçesinde başından vurulmuş halde bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iftardan önce evden çıkan ve ailesinin saatlerdir kendisinden haber alamadığı 28 yaşındaki genç, kendilerine ait meyve bahçesinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

HABER ALAMAYINCA ARAMAYA ÇIKTILAR

28 yaşındaki Latif A. ailesine iftar saatinden önce bahçede bir işi olduğunu söyleyerek evden ayrıldı. Yakınları, eve dönmediği için aramaya çıktıkları Latif A'yı Yunuseli Mahallesi Kanalboyu Caddesi yakınlarındaki bahçelerinde başından vurulmuş halde buldu.

Ailesinin haber alamadığı genç, meyve bahçesinde başından vurulmuş halde bulundu

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

Gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşıran yakınları hemen 112'yi aradı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılan araştırma sonucunda netlik kazanacak.

Ailesinin haber alamadığı genç, meyve bahçesinde başından vurulmuş halde bulundu

Ailesinin haber alamadığı genç, meyve bahçesinde başından vurulmuş halde bulundu

Ailesinin haber alamadığı genç, meyve bahçesinde başından vurulmuş halde bulundu

Ailesinin haber alamadığı genç, meyve bahçesinde başından vurulmuş halde bulundu

Kaynak: AA / Güncel

Osmangazi Bursa Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Oy kullanmama cezası var mı, ne kadar? 2024 seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu? Gönül Yazar kimdir, kaç yaşında? Gönül Yazar nereli? Kardeşlerim full HD bölüm izle! Kardeşlerim 122. bölüm full HD izleme linki! Kardeşlerim son bölüm neler oldu? Gönül Dağı 132. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? 23 Mart Cumartesi ATV, Kanal D, Star, Show, NOW'da neler var? İSTANBUL İFTAR SAATİ (İMSAKİYE) - 23 Mart Akşam ezanı kaçta okunuyor, iftar saati kaçta? Ankara, İzmir, Bursa il il iftar saatleri! Kate Middleton ne kanseri, hastalığı nedir? Kate Middleton video mesajda ne dedi? Kate Middleton kimdir, kaç yaşında? Galler Prensesi Kate Middleton hasta mı, son durumu nedir? Kate Middleton hastalığı nedir, kanser mi? Kate Middleton sağlık durumu nasıl? Beşiktaş Emlakjet - Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Emlakjet - Pınar Karşıyaka maçı! 2024 Ramazan Bayramı hangi gün? Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2024 yılında Ramazan Bayramı tarihi! Kemalpaşa belediyesi hangi parti? Kemalpaşa belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Kemalpaşa yerel seçim sonuçları! Ek zam var mı? Ek zaman ne zaman, hangi tarihte gelecek? AK Partili Akbaşoğlu açıkladı! BURSASPOR - KIRKLARELİSPOR maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor - Kırklarelispor maçı nereden izlenir? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı nereden izlenir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title