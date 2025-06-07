Bursa'da Kayıp 14 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Bursa'da Kayıp 14 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, arife günü okula gitmek için evden çıkan 14 yaşındaki Burak Koçak'tan iki gündür haber alınamıyor. Arama çalışmaları, dron ve eğitimli köpekleriyle birlikte 94 kişilik ekiple sürdürülüyor.

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde, arife günü okula gitmek için evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Burak Koçak'ı (14) arama çalışmaları 2'nci günde de sürüyor. 94 kişilik ekiple yapılan arama çalışmalarında dron ve eğitimli köpekler de kullanılıyor.

Orhaneli ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi'nde yaşayan ve ilçe merkezindeki Hacı Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu'nda taşımalı sistemle eğitim gören 8'inci sınıf öğrencisi Burak Koçak, 5 Haziran'da sabah saatlerinde okula gitmek için evden ayrıldı. Koçak'ın mahalle meydanından kalkan servise binmediğini ve okula gitmediğini öğrenen aile, akşam saatine kadar eve dönmeyince çevrede arama yaptı. Mahallenin çıkışındaki Altıntaş İlkokulu'nun bahçesindeki barakada, Koçak'a ait okul çantasını bulan aile, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Dün 50 kişiden oluşan profesyonel ekiple yapılan çalışmalarda Koçak'a ulaşılamadı.

DRON VE KÖPEKLERLE ARANIYOR

Arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Burak Koçak, ormanda ve dağlık alanda, AFAD, JAK, Jandarma Asayiş, MAG-AME, UMKE, İNDAK, ANDA, KUMDAK ve MAGDER'den oluşan toplam 94 personel, 4 dron, 4 arama köpeği ve 16 araçla aranıyor.

Öte yandan Burak Koçak'ın babası Bekir Koçak'ın hayatını kaybettiği, ailenin tek çocuğu olduğu ve annesi Hanife Koçak'la yaşadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti

Bayramın ilk gününde acı bilanço! Yüzlerce kaza ve can kayıpları var
CHP'li başkan Ferdi Zeyrek'i ölümle burun buruna getiren olayın detayları

CHP'li başkanı ölümle burun buruna getiren olayın detayları
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran 'çay' şakası

MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran çay şakası
Mardin'e Kurban Bayramı'nda turist akını! Yer bulamayanlar komşu kentlerde kalıyor

Bu bayramın gözdesi oldu! Yer bulamayanlar komşu illerde kalıyor
Siirt'te düğün salonuna silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Düğün salonuna girip rastgele ateş açtı: Ölü ve yaralılar var
Türkiye'nin 27 yıllık enerji devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi iflas etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı

CHP'li başkanın durumu nasıl? Özel hastane önünde son bilgiyi paylaştı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı

Bir anda havalandı! Çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan'da ölü bulundu

269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi ölü bulundu
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı

Kaç araca radar cezası kesildi? Merak edilen cevap Yerlikaya'dan geldi
Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor

Türkiye'nin tekstil devi iflasın eşiğinde! İki fabrikasını kapatıyor
Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi

Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi
Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar

Bayram namazına gelmeyenleri sıcak yataklarından alıp...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.