Bursa'da infaz koruma memurunun şehit olduğu bombalı saldırı davasında sanık beraatini istedi

BURSA'da infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in (36) şehit olduğu, 4 kişinin yaralandığı cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıya ilişkin görülen davada, haklarında 913'er yıl hapis istenen tutuklu 3 sanıktan bomba düzeneğini yerleştirip patlattığı belirtilen Seda Baykan, olayla ilgisi olmadığını savunarak beraatini istedi.

Olay, 20 Nisan 2022'de Osmangazi ilçesi Yeni Karaman Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi'nde görev yapan infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsünün geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda infaz koruma memuru Cengiz Yiğit şehit oldu, 4 kişi yaralandı. Soruşturma kapsamında terör örgütü MLKP üyesi 3 kişinin ismine ulaşıldı. Şüphelilerden Seda Baykan'ın bomba düzeneğini yol kenarındaki elektrik direğinin dibine yerleştirerek, cezaevi servis aracının geçişi sırasında patlattığı belirlendi. Dilek Arsu'nun, Baykal'a yardım ve yataklık ettiği, Mehmet Mustafa Uzkar'ın da araçla getirip, götürdüğü tespit edildi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma için süre verip, duruşmayı erteledi.