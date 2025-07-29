Bursa'da havai fişek atarak yangına sebep olan 4 kişi yakalandı

Bursa'nın merkez ilçelerinden birinde havai fişek nedeniyle çıkan yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili resmi açıklama yaptı.

EKİPLER ŞÜPHELİLERİ TESPİT ETTİ

Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangının, havai fişek atımı sonucu meydana geldiği yönündeki haberlerin ardından harekete geçen Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, havai fişek atarak yangına sebep olan 4 şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı.

SORUŞTURMA TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliği görevlilerince 28.07.2025 tarihinde havai fişek atarak yangına sebebiyet veren şüpheliler S.D., A.K., M.B. ve M.A.'nın yakalanarak gözaltına alındığı, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BELEDİYE BAŞKANI HAKLI ÇIKTI

Haberler.com ekranlarına bağlanarak Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin sorularını yanıtlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Bölgede alevlerle mücadelenin devam ettiğini belirten Başkan Bozbey, "Aynı anda aynı saatler arasında 6 farklı noktada yangın çıkma ihtimalinin zor olduğunu söylemek istiyorum" ifadelerine yer verdi.