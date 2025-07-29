Bursa'da havai fişek atarak yangına sebep olan 4 kişi yakalandı

Bursa'da havai fişek atarak yangına sebep olan 4 kişi yakalandı
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Bursa'da havai fişek atarak yangına sebep olan 4 kişi yakalandı
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Bursa'da 4 gündür süren ve Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in "Yangının 6 farklı bölgede başlamış olması düşündürücü" dediği orman yangınlarıyla ilgili 4 kişi yakalandı. Gözaltındaki 4 kişinin yangınlara havai fişek atarak sebep oldukları belirlendi.

Bursa'nın merkez ilçelerinden birinde havai fişek nedeniyle çıkan yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili resmi açıklama yaptı.

Bursa'da havai fişek atarak yangına sebep olan 4 kişi yakalandı

EKİPLER ŞÜPHELİLERİ TESPİT ETTİ

Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangının, havai fişek atımı sonucu meydana geldiği yönündeki haberlerin ardından harekete geçen Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, havai fişek atarak yangına sebep olan 4 şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı.

Bursa'da havai fişek atarak yangına sebep olan 4 kişi yakalandı

SORUŞTURMA TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliği görevlilerince 28.07.2025 tarihinde havai fişek atarak yangına sebebiyet veren şüpheliler S.D., A.K., M.B. ve M.A.'nın yakalanarak gözaltına alındığı, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bursa'da havai fişek atarak yangına sebep olan 4 kişi yakalandı

BELEDİYE BAŞKANI HAKLI ÇIKTI

Haberler.com ekranlarına bağlanarak Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin sorularını yanıtlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Bölgede alevlerle mücadelenin devam ettiğini belirten Başkan Bozbey, "Aynı anda aynı saatler arasında 6 farklı noktada yangın çıkma ihtimalinin zor olduğunu söylemek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıUgur Ayhan:

o havai fişekleri g sokun

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Haber YorumlarıYunus Deliorman :

ötüne

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Haber YorumlarıKaya Kartalı:

O fişekleri onların münasip bir yerine monte edin

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıx6sdhkwg8k:

anasını da çağırın kombo yaparsınız

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHaksızsam Söyle:

Günah keçisi ararken devlet nerede? hiç soran var mı? Gelişmekte olan Ülkelere bakın 1 ağaç kesmek 1 insan öldürme cezasına bedel. yasa yok bir şey yok. tutuklasa ne olacak 1 ay sonra serbest

Yorum Beğen10
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