Bursa'da İran'da suikasta uğrayan Hamas lideri ve İsrail'in saldırıları protesto edildi

Bursa'da, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu'nun çağrısıyla binlerce kişi Ulu Cami önünde toplandı.

AK Parti Bursa milletvekilleri Osman Mesten, Ahmet Kılıç ve Refik Özen, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol ve Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz'ın katıldığı gösteride "Hepimiz Heniyye'yiz, hepimiz Gazze'yiz. Ölmedik dipdiriyiz" pankartıyla yürüyüşe geçen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na geldi.

Burada, İsmail Heniyye ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu Başkanı Murat Eryağan, Heniyye'nin İran'da suikasta uğramadan hemen önce dünyanın tüm özgür halklarını 3 Ağustos 2024 günü Gazze'ye ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere destek için alanlara çağırdığını anımsattı.

Heniyye'nin bu çağrısına destek verdiklerini belirten Eryağan, "İsrail, yıllardır sürdürdüğü vahşeti, kelimelerin ifadede yetersiz kaldığı boyuta taşıyarak Batılı emperyalist koalisyonun desteğiyle Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştiriyor." dedi.

Eryağan, Gazze'de 40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Namussuzca vahşet karşısında uluslararası kuruluşlar üç maymunu oynuyor. Emperyalist Batı'nın şımarık çetesi İsrail öldürdükçe çete başı Netanyahu ayakta alkışlanıyor. Daha çok öldürmesi için teşvik ediliyor. Siyonist çete, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı ve onun şahsında milletimizi tehdit etme pervasızlığında bulunuyor. Bu tehditlerle milletimizi ve Cumhurbaşkanı'mızı sindireceklerini sanıyorlar, halt ediyorlar."