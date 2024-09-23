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Bursa'da eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti

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Bursa Yenişehir Havalimanı'nda eğitim uçağı düştü, 2 pilot hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi sevk edilirken, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Yenişehir İlçesi'nde havalimanı apron kısmına bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yenişehir Havalimanı apron kısmında sabah 08.10 sıralarında meydana gelen kazada, özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağının düştüğü bildirildi.

Bursa'da eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada 2 pilotun hayatını kaybettiği, olay yerine ambulans, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildiği öğrenildi. Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

Bursa'da eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti

Bursa'da eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Yenişehir Güncel Pilot Bursa

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Yorumlar (2)

bilal kaplan:

ALLAH rahmet eylesin mekanları cennet olsun başımız sagolsun

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Adem Örnek:

Bu bursada ne ilk nede son kaza, kimse kontrol etmiyor, özel uçuş okulu adı altında canlar kaybediliyor, yeter artık

15
2
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