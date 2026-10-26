Bursa'da Cumhuriyet Bayramı konserinde Fetih Marşı'na bayraklarla eşlik edildi

Bursa'da Cumhuriyet Bayramı konserinde Fetih Marşı'na bayraklarla eşlik edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü, 29 Ekim etkinlikleri kapsamında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde özel konser düzenledi. Şef Oğuz İmrak yönetimindeki konserde Fetih Marşı'na müzikseverler Türk bayraklarıyla eşlik etti.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri" düzenledi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Oğuz İmrak yönetti.
Konserde sahne alan solistler "Yemenimin uçları çıkamam yokuşları", "Çırpınırdı Karadeniz", "Yanık Ömer", "İzmir'in Kavakları" ve "Manastır Türküsü" gibi eserleri seslendirdi.
Gecenin ilerleyen saatlerinde koronun seslendirdiği "Fetih Marşı"na Bursalı müzikseverler de ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti.
Konser sonunda solistler, şef ve orkestra Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.