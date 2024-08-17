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Polisi arayıp babasını ihbar etti! Adrese giden ekipler evde top mermisi buldu

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Bursa'da bir kişi, polis ekiplerini arayarak babasının evinde top mermisi olduğunu ihbar etti. Adrese giden bomba imha ekipleri, Birinci Dünya Savaşı dönemine ait olduğu değerlendirilen top mermisini muhafaza altına aldı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir evde Birinci Dünya Savaşı dönemine ait olduğu değerlendirilen top mermisi muhafaza altına alındı.

TOP MERMİSİ İÇİN EKİPLER SEVK EDİLDİ

İlçeye bağlı Kayapa Mahallesi'nde yaşayan A.E'nin oğlu H.E, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak babasının evinde top mermisi olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye Terörle Mücadele ve bomba imha uzmanı sevk edildi.

Polisi arayıp babasını ihbar etti! Adrese giden ekipler evde top mermisi buldu

Yapılan incelemelerde patlamamış olduğu belirlenen top mermisi, ekiplerce kontrollü şekilde bulunduğu yerden alındı.

Polisi arayıp babasını ihbar etti! Adrese giden ekipler evde top mermisi buldu

Birinci Dünya Savaşı dönemine ait olduğu değerlendirilen 40 santimetre boyunda, 12 santimetre çapındaki top mermisi, bomba imha uzmanlarınca muhafaza altına alındı. A.E. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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